La top model Emily Ratajkowski si è trasformata in vera stilista stilista. La top model ha girato ultimamente un lookbook di Inamorata Woman, brand nato nel 2017, ma questa volta non si tratta di una nuova linea di costumi da bagno bensì di intimo. La collezione è composta da 47 pezzi che vanno da loungewear per l’after-party, all’intimo più basico come: perizoma a vita alta in classico bianco, nero e bordeaux.

Per Inamorata Woman Emily Ratajkowski si ispira ai mitici anni ’90 soprattutto alle hit girl del periodo Jennifer Lopez e Jennifer Aniston. Emily è protagonista della sua campagna pubblicitaria, la top model posa di fronte a un frigorifero appannato pieno di bibite e bevande energetiche, mentre indossa un paio di mutandine di taglio francese bordeaux e un reggiseno succinto. In un altro scatto Emily fa il broncio con indosso un reggiseno di pizzo blu cobalto e un paio di collant. Insomma la location dello shooting è certamente insolita, ma dubito sia la prima cosa che salti all’occhio.

La linea Inamorata di Emily Ratajkowski

Il marchio Inamorata Woman creato dalla top model Emily Ratajkowski sta mandando in estasi i suoi fan e non solo. Il brand è diventato famoso grazie ad alcuni scatti in cui la modella stessa indossa le sue creazioni da bikini a costumi interi stile Ninety. Emily ha lanciato per il suo marchio anche una linea dedicata alle donne curvy, sul set fotografico infatti sono apparse numerose modelle hanno indossato lo stesso bikini leopardato dimostrando come i costumi di Inamorata possano esaltare ogni tipo di fisico. Lo scopo della modella, attiva nel campo femminista, è quello di far sentire belle tutte le donne. La top model è ormai una vera imprenditrice del fashion system, e tra gli scaffali un supermercato spunta la sua nuova linea di lingerie. Sicuramente i pezzi più belli delle collezioni di Inamorata Woman sono: il bikini color arancio con mutanda a vita altissima, il costume intero sgambato leopard print della linea curvy e infine il body in pizzo grigio incrociato sulla schiena per la nuova linea di intimo.

Emily Ratajkowski è la donna dell’anno

Emily Ratajkowski è la donna dell’anno, non solo super bella ma anche super attiva nel campo sociale. Emily è imprenditrice di moda e una fervente femminista, una donna forte e vincente, che usa il suo profilo Instagram da 21 milioni di followers come tramite delle sue idee. La top model protesta contro Trump e combatte i pregiudizi fisici che si abbattono sulle donne negli ultimi anni. Emily ha anche lanciato e promosso la ONLUS Planned Parenthood, finalizzata a tutelare la salute delle donne.