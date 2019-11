La celebrità al centro del gossip non è più Lady Gaga, pop star di fama mondiale, ma sua sorella, Natali Germanotta, vero astro nascente del mondo della moda. Se ci siamo domandati chi sia la stilista che si cela dietro a molti dei look più cool sfoggiati dalla cantante, compresi gli abiti indossati nel film “A Star Is Born”, la risposta è stata da sempre sotto i nostri occhi.

Chi è Natali

Natali Germanotta è nata a New York nel 1992, ha 27 anni e vive negli Stati Uniti. Figlia di Joseph Germanotta e Cynthia Bissett, ha studiato moda e design presso la Parsons School of Design di New York. Stilista particolarmente apprezzata, ha collaborato con la sorella alla realizzazione del film A star is born. Uno dei pezzi di design appartenenti alla collezione della tesi di laurea di Natali è stato presentato all’interno della rivista Harper’s Bazaar nel settembre 2014, venendo poi indossato dalla stessa Lady Gaga per il servizio fotografico Mother Monster.

Diverse

Al momento le due sorelle non lavorano insieme, ma la stessa Natali Germanotta ha rivelato che le piacerebbe tanto lavorare per la pop star senza tuttavia doversi occupare del suo abbigliamento. Il motivo come dichiarato su Teen Vogue è: “Si cambia 50 volte al giorno“. Se tutto questo non bastasse, hanno anche due stili differenti” A differenza di Lady Gaga, infatti, Natali predilige uno stile più sobrio, meno eccentrico di quello spesso sfoggiato dalla nota sorella.