Dopo esattamente 25 anni, Irina Shayk la modella russa ex fidanzata di Bradley Cooper, si vendica come fece nel lontano Giugno del 1994, Lady Diana con il Principe Carlo che aveva ammesso la sua infedeltà con Camilla Parker Bowls.

Irina come Lady D: 25 anni dopo

La vendetta si sa è un piatto che va servito freddo, e con il sorriso migliore. E così fu nel lontano 25 Giugno del 1994, quando Lady D, Diana Spancer, fu messa davanti alla verità su quei tradimenti da parte del Principe Carlo che lei aveva sempre sospettato, con Camilla Parker. Quella sera, nonostante il cuore in pezzi, Lady D, si vestì del suo sorriso migliore e dell’abito più sexy del suo armadio, e si presentò a un Garden Party alla Serpentine Gallery.

L’ex moglie del Principe Carlo, snobbò un capo firmato Valentino, per indossare un mini dress trasgressivo, nero in seta, di Christina Stambolian, impreziosito da un girocollo di perle. Si mostrò così al mondo, in un momento in cui forse nessuna avrebbe avuto il coraggio di mostrarsi, bellissima, libera, senza più un titolo reale ma con la dignità e carisma di sempre.

La rivincita di Irina

Lady Gaga come Camilla Parker, lei la donna, lei il fantasma ‘ingombrante’, vissuto all’ombra di Bradley Cooper e Irina Shayk. O almeno così si vocifera, dato che la ‘presunta’ relazione non è stata mai confermata dai due, nonostante fosse palese un certo affiatamento al di fuori del set di ‘A Star is Born’. La Germanotta si direbbe a tal proposito addirittura, ‘ferita’ da queste voci messe in cantiere, in quanto lei considererebbe Bradley Cooper solo un amico.

Come Lady D, anche Irina Shayk ha voluto ‘vendicarsi’, di Bradley Cooper, nello stesso giorno di Lady D, 25 anni più tardi, non con uno ma, nel corso delle settimane con cinque o sei abiti dei più famosi brand, tra cui Burberry e Chanel. Tra questi un abito molto simile a quello di Lady D, nero in pelle con guanti lunghi, indossato in occasione della sfilata anniversario di Luisa Via Roma. Un abito audace e femminile che incarna perfettamente, una caparbia come lei.