La sfida dei 30 giorni di squat è arrivata ed è perfetta per l’autunno

Dopo il pilates e lo yoga, l’ultima tendenza fitness per tonificare glutei e gambe che sta spopolando sui social, come Twitter, Pinterest e Instagram. È la 30 Day Squat Challenge! Un’alimentazione corretta è fondamentale per aiutarti a tonificare glutei e gambe, ma questi muscoli devono anche essere costantemente sollecitati per tenere lontani cuscinetti e accumuli di grasso. I peggiori nemici di un fondoschiena rilassato? La sedentarietà, cioè la cattiva abitudine di rimanere seduti tutto il giorno. La soluzione? Gli squat.

Tonificare i glutei con il challenge squat

La challenge da fare assolutamente questo autunno è la challenge squat, perché è un programma che promette glutei e gambe toniche in 30 giorni eseguendo un certo numero di squat al giorno. Aumentando progressivamente il numero fino ad arrivare a 250 ripetizioni. Una vera terapia d’urto contro un problema che affligge il 90% delle donne.

A cosa servono gli squat?

Lo squat è ottimo per tonificare glutei e gambe. Inoltre è uno degli esercizi da fare a casa senza problemi. Può essere eseguito con i pesi oppure sfruttando il peso del corpo. In un unico esercizio, puoi rassodare e tonificare gambe, glutei e polpacci. Durante l’esecuzione lavorano anche i muscoli del bacino e della schiena perché è di massima importanza eseguire il movimento con la pancia in dentro. I tuoi addominali e i lombari saranno quindi rinforzati per mantenere la stabilità e la schiena dritta. In più, fare gli squat migliora il tuo sistema cardiorespiratorio.

30 days challenge squat

La formula di questo programma è semplicissima. Il primo giorno fai 30 squat, il secondo 40, il terzo 50 e cosi via… fino ad arrivare a 250 squat nel giro di un mese. Non preoccuparti, ogni 5 giorni potrai concederti un giorno di riposo, ma non credere che sia un allenamento facile perché i tuoi battiti cardiaci andranno alle stelle quando arriverai a 100 squat. Le cose importanti sono la costanza e la determinazione. Segnatelo sul calendario e, ogni volta che hai finito una sessione, spuntala di rosso.