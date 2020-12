È morta Stella Tennant, la supermodella britannica che ha letteralmente conquistato gli anni ’90 grazie alla sua bellezza androgina. Aveva 50 anni e ha continuato a sfilare fino al 2012, quando ha partecipato ai Giochi Olimpici di Londra con Kate Moss e Naomi Campbell. A darne la triste notizia è stata la famiglia stessa, che l’ha definita una donna meravigliosa e una fonte e simbolo d’ispirazione. Ha calcato le passerelle delle più grandi Maison di moda: da Alberta Ferretti a Chanel, fino ad arrivare a Jean Paul Gaultier e Burberry. Viveva in un piccolo villaggio nel Berwickshire, negli Scottish Borders, e si è spenta all’improvviso ma non in circostanze sospette.”È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant il 22 dicembre 2020. Stella era una donna meravigliosa e un’ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo”.

La scomparsa della top model anni 90′ Stella Tennant: simbolo e fonte d’ispirazione per tutto il fashion industry

Stella Tennant nacque a Chatsworth nel 1970, era la nipote di Andrew Cavendish e di Deborah Mitford, Duca e Duchessa del Devonshire. Iniziò la sua brillante carriera nel mondo della moda a 23 anni dopo essere stata scoperta da Plum Sykes, un giornalista di Vogue UK, che la presentò ai fotografi Steven Meisel e Bruce Weber. Unica, per la sua altezza (180 cm), la taglia 36, i grandi e malinconici occhi azzurri, ed infine il look androgino ed il suo amore per l’arte. A renderla iconica e simbolo della moda contemporanea fu la sua avvenenza dal taglio maschile e il suo stile punk, al debutto, infatti, portava il mullet cut in stile “The Cure” e il piercing al setto. Conquistò innumerevoli copertine di magazine importanti, da Vogue ad Harper’s Bazaar, fino ad arrivare alla rivista francese Numéro. Nel 1994, la svolta. Stella Tennant fece scalpore a causa della sua magrezza con indosso un microbikini di Chanel. Karl Lagerfeld, direttore creativo dell’epoca della celebre Maison, la considerava una delle sue muse e, a differenza della sua “preferita” Claudia Schiffer, ne adorava l’innata modernità, definendola “più in linea con le tendenze moda del momento”.

Alberta Ferretti, Alexander McQueen, Calvin Klen, Dolce&Gabbana, Fendi, Gianni Versace, Miu Miu. Solo alcune delle iconiche Maison per cui sfilò la supermodella britannica

La carriera faraonica e il conseguente successo di Stella Tennant sono stati senza precedenti. La supermodella ha sfilato per i grandi nomi della moda come Alberta Ferretti, Alexander McQueen, Calvin Klen, Dolce&Gabbana, Fendi, Gianni Versace, Miu Miu. Una delle supermodelle più richieste degli anni ’90. Si ritirò nel 1998 dopo aver comunicato di aspettare il suo primo figlio. Nel 2012, però, tornò a sfilare durante i Giochi Olimpici di Londra, ai quali partecipò al fianco di Kate Moss e Naomi Campbell, indossando abiti di stilisti britannici creati appositamente per lei. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sposò nel 1999 con il fotografo francese David Lasnet, dal quale ebbe 4 figli. Venne inserita anche nella Scottish Fashion Awards Hall of Fame. Ad indicare la sua assoluta iconicità. Fu tra le prime sostenitrici della moda sostenibile, tanto che nel 2009 collaborò con Global Cool, un’organizzazione che sostiene la moda green, promuovendo la riduzione di ogni spreco di energia.

È morta Stella Tennant: La bellezza androgina icona degli anni 90′

Una bellezza androgina e fuori dal comune, che scardinò per sempre i canoni di bellezza del suo tempo. Tanto da essere stata definita la “non modella” , a causa della sua fisicità molto skinny. In passerella conquistò tutti per la sua originalità, compreso l’uso di piercing al naso e mullet cut. È sempre rimasta fedele al suo hair-styling cortissimo, non avendo timore di sfoggiare anche qualche capello bianco negli ultimi anni, simbolo dell’età che avanzava. Una personalità e carattere fuori dal comune. Una distanza dall’avvenenza tradizionale che le ha permesso di rimanere tra le leggende indiscusse “dell’epoca d’oro” del mondo della moda. Quali sono stati gli anni 90′.