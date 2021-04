La bellezza conta, eccome, anche per gli uomini. E avere una pelle luminosa e bella, anche quando ci si avvia sul cammino della mezza età, è un desiderio che accomuna moltissimi uomini. Ecco perché il boom dei prodotti skincare maschili è realtà da diverso tempo. Nell’affollato panorama del beauty, trovano sempre maggiore spazio prodotti dedicati all’universo maschile.

Oggi i marchi emergenti puntano su qualità e innovazione, che vuol dire sempre più spesso attenzione ai componenti naturali. E’ la filosofia che guida anche la nuova linea di prodotti skincare di Valuxxo, marchio fondato da un noto designer italiano che sta scalando le classifiche di gradimento tra gli uomini che cercano prodotti di qualità per la cura del proprio corpo.

Valuxxo si presenta con idee molto chiare a proposito. Come curare al meglio la pelle? Il brand parte da una chiara comprensione di tutti gli aspetti riguardanti la cura della pelle e del proprio aspetto in generale. “Crediamo che gli uomini debbano avere accesso ai prodotti giusti che consentano loro di creare una routine per la cura della pelle, che li faccia sentire ed apparire giovani e ben curati, acquisendo così maggior fiducia in se stessi”, dichiarano gli ideatori del brand.

Valuxxo Hemp Skincare, la linea di prodotti per la cura della pelle dell’uomo

Valuxxo ha recentemente lanciato la linea di prodotti Valuxxo Hemp Skincare per la cura della pelle dell’uomo, a base di olio di semi di canapa biologico e una gamma di altri componenti naturali e certificati vegani.

Si tratta di Valuxxo Revitalizing Eye Cream, una crema occhi rivitalizzante adatta a tutti i tipi di pelle e di Valuxxo Firming Face Serum, un siero tonificante viso, anch’esso adatto ad ogni pelle. Tutti i prodotti sono composti al 99% da ingredienti naturali e al 70% da componenti di origine organica e adatti a tutti i tipi di pelle. Sono inoltre privi di parabeni, oli minerali, siliconi, petrolato, S.L.S, glicole propilenico, coloranti e profumi sintetici, PEG e carbomeri. Tutti ingredienti che possono causare, nelle pelli più sensibili, spiacevoli reazioni.

“Gli ingredienti naturali sono una risorsa potente e sostenibile quando si tratta di prodotti cosmetici per la cura della pelle, a patto che siano lavorati con metodi specifici per mantenerne intatti i benefici”, spiegano gli ideatori di Valuxxo. Per questo motivo l’azienda ha scelto di utilizzare solo materie prime lavorate utilizzando metodi tecnologicamente all’avanguardia, ma rigorosamente naturali e rispettosi dell’ambiente, come la spremitura a freddo.

Cura per la pelle, con ingredienti naturali, e attenzione per l’ambiente, nell’ottica di un’ampia filosofia di approccio naturale al prodotto di bellezza. Per questo le confezioni Valuxxo sono interamente riciclabili. “Tutti i nostri prodotti sono progettati per gli uomini che desiderano rispettare l’ambiente, senza rinunciare al meglio degli ultimi sviluppi tecnologici quando si tratta di prendersi cura della propria pelle”, spiegano da Valuxxo, rimarcando la grande attenzione dell’azienda verso la ricerca e gli ingredienti naturali di alta qualità.

Gli ingredienti dei prodotti di bellezza Valuxxo

A proposito di ingredienti, ognuno è stato accuratamente selezionato per fornire alla pelle dell’uomo idratazione, freschezza e vitalità di lunga durata.

Olio di semi di canapa. E’ un ingrediente noto per la capacità di combattere la disidratazione della pelle nutrendola con il giusto equilibrio di acidi grassi essenziali, come Omega 3, Omega 6 e GLA (acido gammalinolenico).

Acido Iarulonico. Gli studi su questo ingrediente dimostrano la capacità di ridurre le rughe profonde, rassodando e migliorando la grana della pelle. Forma inoltre un film sulla superficie esterna dell’epidermide, offrendo così idratazione e protezione dalle aggressioni esterne.

Aloe vera. Si tratta di un potente agente antiossidante e antinfiammatorio, utilizzato come rimedio naturale da lunghissimo tempo, che aiuta a migliorare la naturale compattezza e idratazione della pelle.

Emullium mellifera. E’ un emulsionante rivoluzionario che rende i prodotti adatti a ogni clima, ambiente e tipo di pelle. Questo ingrediente ha vinto una medaglia d’oro ai “Cosmetics Europe Awards 2014” per la sua innovatività e capacità di soddisfare le aspettative di tutti i consumatori.

Oli naturali e biologici. Tutti i prodotti Valuxxo sono arricchiti con una gamma di oli vegani e naturali certificati per nutrire la pelle e mantenerne elasticità, compattezza e idratazione. Tra questi: Burro di karité Olio di oliva Olio di Jojoba Olio Inca Ichi: Olio di Squalano: ricco di antiossidanti che aiutano a combattere i danni alla pelle e i radicali liberi, quest’olio aumenta anche la produzione di collagene, per un effetto elasticizzante e tonificante.

L’obiettivo di Valuxxo è garantire una pelle sana, idratata e nutrita con l’uso quotidiano dei suoi prodotti. Il risultato? Una carnagione radiosa e dall’aspetto più giovane, grazie alla forza della natura unita alle ultime tecnologie della scienza.