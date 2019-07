La Regina Letizia non è estranea alla moda economica. Recenti avvistamenti della reale spagnolo l’hanno vista indossare ripetutamente le scarpe di Steve Madden, (e non è la sola reale ad indossare capi economici) tra cui dei tacchi con cinturino in PVC che è sicuramente di tendenza; in passato, ha anche indossato abiti di marche di fast fashion come Zara e ASOS.

Questa mattina, mentre accoglieva i visitatori al Palazzo Zarzuela di Madrid, Sua Maestà ha continuato la sua linea di stile super conveniente, facendo scivolare dal proprio vestito un’etichetta di una marca davvero alla portata di tutti. Anzi, dirò di più, quel vestito sarà costato meno di 50 euro. Optando per una silhouette estiva e freschissima, la regina Letizia ha scelto un abito in tweed a maniche corte e scollato. Pare che la sua scelta sia ricaduta proprio su un brand assolutamente comune e alla portata di tutti. Noi tutti abbiamo nell’armadio almeno un capo di tale marca, sto parlando proprio di ZARA.

Dicevamo un abito in tweed a manche corte e scollato, rifinito con bottoni in pietra preziosa. Il vestito originariamente era venduto al dettaglio per 90 euro, ma da allora, grazie ai saldi, è stato ridotto a 29.99 euro online. Per accentuare la vita, ha poi aggiunto una sottile cintura nera, ed ai suoi piedi, un paio chic di sandali neri col tacco che erano perfettamente appropriati per l’estate. Il suo vestito, tuttavia, era la vera e propria stella, la prova concreta che un grande stile possa essere adottato a qualsiasi costo. È tutta questione di saper indossare i vestiti, interpretandoli.