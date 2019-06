Lapo Elkann è stato paparazzato pochi giorni fa dal settimanale Chi in compagnia della sua nuova fiamma. Si tratterebbe di una top model russa, Tanya Frolova, di soli 26 anni. Lo scapolo d’oro è stato sorpreso a Santa Maria Ligure e Portofino con la modella, ex finalista di Miss Russia 2017, con cui ha trascorso qualche giorno in barca nella villa dell’amico Eddie Irvine.

Chi è Tanya Forlova

Occhi chiari, capelli castani e un fisico scolpito, una ragazza dalla bellezza disarmante, Lapo Elkann, non poteva che perdere la testa per lei. Tanya Forlova, classe 1993, è nata in Russia. Non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata e anche la data di nascita non è certa.

Tanya da tempo vive a Mosca e di professione fa la modella, come si evince dagli splendidi scatti che pubblica sui social. Tanya ha partecipato ad un concorso di bellezza nazionale, Miss Russia 2017 ed è arrivata in finale. Si allena costantemente in palestra per rimanere sempre in forma e inoltre è anche una buona forchetta, in particolare adora mangiare la pizza.

Un amore italiano

L’imprenditore italiano, Lapo Elkann, reduce dalla storia d’amore con Gala Kalchbrenner, è stato sorpreso dai paparazzi con la modella russa Tanya Forlova. I due si godevano una gita in barca, tra coccole e baci passionali, e qualche aperitivo al tramonto in riva al mare, prima di raggiungere la famosa piazzetta per concedersi un aperitivo insieme agli amici. L’imprenditore sembra aver perso la testa per la modella russa: ha scherzato con lei, abbracciandola e baciandola, ma anche lasciandosi imboccare. Chissà se questa non sia la volta buona per un matrimonio.