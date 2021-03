La collezione Simone Rocha x H&M, in vendita dall’11 marzo 2021, è già richiestissima dai più esperti fashionisti in costante trepidazione. Bellissime illustrazioni pop up, arrivano dentro un universo rigido che fa subito pensare ad un mondo analogico, fatto di carta e scrittura. Aprendolo però si schiude un universo animato.

Il brand svedese ha deciso di lanciare un inedito progetto che, nella veste di teaser e di countdown, anticipa il sogno “fatto vestito” immaginato dalla celebre stilista irlandese. Il nuovo capitolo co-ed, un’edizione limitata acquistabile solo online, è diventato infatti il racconto digitale di una storia scritta tra le pagine di un collana di libri hi-tech. Cinque incantevoli volumi pop-up, impreziositi dai disegni della pittrice inglese Faye Wei Wei, anche attrice della campagna pubblicitaria. Protagonista è l’incanto che, tra ruche, fili di perle e sangallo, prende vita attraverso una serie di QR code da inquadrare, in un viaggio digitale da lasciare senza fiato. Portali magici capaci di trasportare lo spettatore in una dimensione surreale e fantastica.

La collezione Simone Rocha x H&M conquista il pubblico fashionista. Un racconto onirico e incantato

Ai tempi della pandemia proporre una collezione moda diventa una sfida di immaginazione. H&M e Simone Rocha ce l’hanno fatta, unendosi in un connubio perfetto. I due designers hanno realizzato una presentazione digitale creativa e all’avanguardia. Con protagonisti unici e speciali, come Kaia Gerber e Helena Bonham Carter. Una fiaba come fuga dalla realtà o meglio come realtà parallela da vivere e sognare, immergendosi in un mondo onirico, stravagante e incantato.

L’elemento fiabesco, mai come in questi giorni, dimostra di essere la chiave narrativa di grande tendenza nel fashion system, con modi diversi di esplorare il tema, mettendolo a servizio della moda. Lo ha fatto Maria Grazia Chiuri con la collezione Dior Autunno Inverno 2021 2022. Ma lo troviamo altresì all’interno della nuova campagna H&M per presentare l’attesa designer collection Simone Rocha x H&M.

La top model Kaia Gerber tra le protagoniste indiscusse

Il brand svedese (che l’11 marzo metterà finalmente in vendita gli abiti della collezione Simone Rocha x H&M) ha infatti deciso di presentarla attraverso una serie di libri, animati dalla realtà aumentata. Bellezza e poesia. Negli universi di carta colorata prendono vita e si muovono i personaggi immaginari e immaginifici che interpretano la collezione di Simone Rocha, creando un’esperienza completa tra il reale e il virtuale. Si parte con la bellissima top model Kaia Gerber in cappotto bon ton decorato da perle, ruches e fiocchi (un capo che racchiude la quintessenza dell’estetica firmata Simone Rocha). Non solo: un’avvenente e sempre perfetta Helena Bonham Carter (a proposito di immaginario à la Carroll), e non solo.

La collezione Simone Rocha x H&M. Un successo preannunciato

Il cast di modelle e modelli che popolano questo mondo fiabesco si decora tra gli altri Barry Keoghan, Rowan Blanchard, Paloma Elsesser, Omari Douglas e Kelsey Lu. Volti e interpreti perfetti per incarnare i tantissimi spunti artistici legati a questa collaborazione e l’aspetto più straordinario e visionario di questi vestiti. Senza contatti e rispettando la distanza fisica senza bisogno di mascherine. Abiti per sognare. Innegabilmente poetici. E per immergersi in un mondo ancora in grado di regalarci bellezza e poesia.

“L’anno che stiamo vivendo ci chiede di ripensare le dinamiche con cui ci aggregavamo in passato. Sono entusiasta di dare il benvenuto alla capsule, creata con H&M, in una maniera nuova, utilizzando la tecnologia AR – ha rivelato la stilista – che ci ha permesso di condividere, direttamente dalle case di stimati talenti. Un’esperienza unica. Ho desiderato da subito che questa collezione fosse una celebrazione del vestirsi bene per occasioni di incontro con le proprie famiglie, i propri amici e con tutte le persone che amiamo. Spero che questo evento sia riuscito a trasmettere il mio pensiero, facendo riflettere su moda, bellezza, arte e serenità”