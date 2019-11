Gli occhiali oversize e gli stivaletti, i capi spalla tecnici rosso fuoco di Jackie ‘O negli anni ‘60, gli occhiali specchiati dei reali d’Inghilterra negli anni ’80, nessuno può dimenticare i look delle celebrità durante la stagione invernale. Ecco cosa non deve mancare nel nostro guardaroba, per essere fashion anche quando andremo a sciare.

Occhiali da sci

Quando si ha intenzione di partire per una settimana bianca, non bisogna dimenticare che, nonostante il freddo, in montagna la radiazione ultravioletta è superiore del 30% rispetto a quella del livello del mare. In più il sole, riflettendosi sulla neve, raddoppia la sua azione ed è, quindi necessario indossare degli occhiali da sole. Impossibile dimenticare quelli indossati da Jackie Kennedy Onassis, diventati un must have del nostro guardaroba.

Tuta da sci

Quando si pensa a Lady Diana e ai suoi innumerevoli outfit, momenti e look che hanno segnato l’evoluzione della principessa ma anche del suo personaggio. Il termine athleisure oggi è conosciuto e usato da tutti e definisce cioè quel tipo di moda sportiva usata in occasioni non necessariamente legate allo sport. Ecco Diana è sicuramente stata la prima a portare del glamour anche in questo tipo di scelta di stile. Impossibile dimenticare lo stile sugli sci della Principessa del Galles, quindi, per essere sempre alla moda optare per: una giacca o una salopette da sci dai colori tenui come il celeste o accesi come il rosso.

Oggi

Per essere al passo con le tendenze moda attuali, non possiamo che ispirarci anche alla regina del web Chiara Ferragni, che durante le sue vacanze in montagna indossa sempre: pellicce ecologiche, occhiali da sole a maschera dalle lenti specchiate, giacche a vento dai tessuti hi-tech e infine cappelli coloratissimi in lana e colbacchi in faux fur.