La parola d’ordine è fashion. Nonostante il caldo torrido, le celebrità non possono rinunciare ed essere al passo con le tendenze 2019. Dai gli abiti lunghi, agli short, l’importante è scegliere il capo che più si adatta al vostro stile. Per quanto riguarda i colori, non ci sono limiti, i colori sgargianti regnano sul nostro guardaroba.

Abiti

I vestiti eleganti dell’estate 2019 sono romantici e cool come gli abiti scelti da Sarah Jessica Parker a New York con maniche lunghe e maxi spalline ispirate alla moda anni 80’ o quelli semi trasparenti con ruches indossati da Célin Dion.

Short

I pantaloncini (chiamati anche pantaloni corti o short) sono un must have del guardaroba estivo. Dalla metà del 20esimo secolo gli short sono entrati a far parte dell’abbigliamento, sia maschile che femminile, di tutte le età, benché siano comunemente considerati capi da indossare in situazioni piuttosto informali. In ambienti e situazioni formali o lavorative, gli short sono spesso sconsigliati, laddove non siano espressamente proibiti, ma non per le Star. Possiamo indossarli con un paio di stivaletti o una giacca come fanno le top model Kaia Gerber e Gigi Hadid ed il gioco è fatto.

Ciclisti

Il controverso trend era già nell’aria la scorsa primavera, con lo street style dettato dalle celebrità, che non hanno perso occasione per sfoggiare bicycle shorts a tutto stile. Da Bella Hadid a Kendall Jenner, questo capo è diventato un vero e proprio must have. I cycle pants si indossano non solo e non tanto con look sporty e casual come accadeva in passato (anni ’90) quando era la componente essenziale della combo T-shirt oversize + pantaloncini, ma anche con mise più eleganti così da essere a tutti gli effetti la tendenza più glamour di tutto il 2019.