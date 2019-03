Una primavera e un’estate in plastic trend, occhio alle trasparenze. Non solo sugli abiti, ma anche sulle scarpe, fanno del PVC uno dei materiali più in voga del momento. Non può che ricordarci la moda dei primi anni 80, in cui si indossavano giacche e borse semi trasparenti dalle sfumature fluo. Ed ecco che questo materiale torna più forte di prima e dopo il grande esordio in passato non ci resta che riprovarlo adesso, a giuste dosi però, senza incappare in vera caduta di stile.

Gli abiti in PVC

La moda gioca con i materiali e non può fare a meno quest’anno del PVC trasparente. È un must di stagione, visto anche in gran parte delle passerelle 2018 e 2019. è un materiale divertente e allo stesso tempo molto chic. Applicato sui trench di Valentino e sulle borse di Burberry Prorsum. Del PVC non si può fare più a meno. Le trasparenze rendono il tutto più elegante e specie per quanto riguarda pantaloni miniabiti e trench. Abbiamo adorato i miniabiti e gli impermeabili trasparenti di Kylie Jenner, ma è arrivato il momento di fare spazio a questo materiale nel nostro armadio ancora una volta. Per la stagione invernale, Balmain ci ha proposto un miniabito aderente realizzato in PVC total black, con abbottonatura laterale, che ha fatto colpo nel fashion system. A differenza di altri materiali, è facile da abbinare infatti basta: un miniabito in PVC dalle sfumature color carne o una semplice gonna tubino, un pantalone aderente abbinabile con una camicia basica bianca. Adatto in tutte le occasioni, ma bisogna sempre far attenzione a non esagerare per essere chic e non kitsch.

Gli accessori in PVC

Il vero must di quest’anno solo le scarpe e le borse in PVC. Dai tacchi e calzature da Fendi, Stella McCartney e Givenchy, le trasparenze sono ovunque. Le case di moda hanno deciso di applicarlo su decolletè completamente trasparenti, che lasciano visibile il piede o su sneakers come quelle proposte da Chanel. Da poter portare in qualsiasi occasione, accessorio importante sono anche le borse. Nello street style, la borsa trasparente in PVC è diventato un vero must have sia per la stagione primaverile che per quella estiva. Infatti in questo materiale vedremo nuovamente anche i sandali dal tacco dritto, che vennero proposti già dall’anno scorso dal designer Gianvito Rossi. Insomma dobbiamo iniziare a procurarci qualcosa in PVC perché si sa, la moda non aspetta.