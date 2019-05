L’ambizioso progetto Arkup è stato finalmente ultimato ed è ora in vendita per 5,5 milioni di dollari. Dotato di energia solare, stabilizzatori di pali idraulici e motori propri, il primo modello è stato recentemente presentato durante il Miami Yacht Show. Noi di Luxgallery vi spiegheremo i dettagli!

Arkup #1, come è stato ufficialmente chiamato, è una houseboat ultra-lussuosa a due piani, di 23 metri e con una superficie di 403 mq. È stata progettata dallo studio di architettura olandese Waterstudio.NL e il modello nella foto è stato arredato da Artefacto in Brasile.

Il modello nella foto è in vendita a Miami e Arkup prevede di costruirne altri tre nei prossimi 12 mesi

L’azienda sta anche valutando la possibilità di sviluppare anche eco-resort in Medio Oriente, in Asia e nei Caraibi

Il Piano B Per Ricchi

Arkup non è nient’altro che il piano B per i facoltosi americani che non desiderano essere colti di sorpresa nel caso l’allarme sull’innalzamento degli oceani, legato ai cambiamenti climatici, si rivelasse fondato. Perché rinunciare a un lussuoso stile di vita solo perché il pianeta Terra va incontro a una catastrofe climatica?

La casa galleggiante Arkup è stata progettata come una vera e propria palafitta hi-tech con quattro pali idraulici capaci di stabilizzare la casa-nave sul fondo del mare e di sollevarsi sopra le acque di piena ma anche di resistere alle mareggiate provocate dagli uragani.

Sopravvivere con Stile

Secondo le previsioni il livello del mare nel sud della Florida salirà dai 15 ai 30 cm entro il 2030 e da 35 cm a circa 1 metro entro il 2060 e fino a 2 metri entro il 2100. In questo scenario Miami è nell’epicentro di una delle zone più vulnerabili dell’intero pianeta ma per fortuna è anche un luogo dove si concentrano ricchezze in grado di tentare di sopravvivere al disastro con stile e senza rinunciare al comfort, compresi bagni spaziosi e una piattaforma retrattile per i tuffi.

