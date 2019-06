Ricordiamo bene il look dell’attrice Kristen Stewart allo spettacolo di Metiers d’Art di Chanel a Seoul, in Corea del Sud. Oltre alle sopracciglia trasparenti, non abbiamo potuto fare a meno di notare quella manicure multicolor, diventata la tendenza estiva del momento.

Multicolor

Unghie di tante tonalità diverse che regalano un effetto arcobaleno. Dal lilla, al corallo, al pesca: tutte le varianti della manicure scoordinata è Kristen Stewart a confermacelo. Multicolore, rainbow o mismatched manicure così viene chiamata sul web. Sono tutti i nomi con cui potete chiamare la tendenza per le unghie estate 2019 che consiste nell’accostare fino a cinque nuance diverse di smalto sulla stessa mano.

Una bella idea è scegliere i colori in base alla famiglia cromatica di appartenenza. Per la mano destra delle tonalità calde che vanno dal rosso, all’arancione, al giallo oppure fucsia, rosa e nude; e sulla sinistra nuance fredde come blu, azzurro e verde acqua da applicare in scala.

Le star non possono farne a meno

Anche Rita Ora ha sfoggiato la sua multicolor manicure, ma in versione nail art. Le unghie dalla forma a stiletto sono impreziosite anche da delle decorazioni. Unghie spaiate, di tanti colori diversi, che possono arrivare anche a cinque, senza nessuna particolare logica cromatica. Vi potete sbizzarrire con le nuance di smalto, potete sceglierne addirittura dieci. Insomma, cosa stiamo aspettando per provarla?