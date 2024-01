La Mamounia a Marrakech: Cento Anni di Eleganza e Lusso Celebrati in Grande Stile

La Mamounia, l’hotel leggendario di Marrakech, celebra un secolo di storia e glamour con una sontuosa festa per il suo centenario. Fondato nel 1923, La Mamounia ha radici che risalgono al XVIII secolo, quando il sultano alawita Mohammed Ben Abdallah regalò a suo figlio un lussuoso frutteto di 13 ettari, noto come “Arset El Mamoun”. Da allora, la struttura ha vissuto una trasformazione straordinaria, diventando un’icona del lusso e dell’eleganza.

Dopo numerosi interventi di restauro nel corso degli anni, La Mamounia ha riaperto le sue porte nel 2020, con un progetto curato dagli architetti Patrick Jouin e Sanjit Manku, sotto la guida del General Manager Pierre Jochem. Il risultato è un’armoniosa fusione tra l’architettura tradizionale marocchina e l’Art Déco, mantenendo intatta l’atmosfera autentica che ha fatto la fama dell’hotel.

L’hotel vanta ora 135 camere, 71 suite e 3 riad, ognuno caratterizzato da uno stile raffinato che celebra l’artigianato marocchino. L’interno è un connubio di elementi tradizionali come piastrelle Zellij e arazzi berberi, e mobili lussuosi degli anni ’20. La recente ristrutturazione ha introdotto spazi contemporanei come il Salon de Thé by Pierre Hermé e il Bar Italien, entrambi firmati dal rinomato pasticcere Pierre Hermé.

Oltre a offrire un’esperienza culinaria raffinata con il Ristorante Asiatico e la pizzeria Italiana, La Mamounia presenta un’offerta di intrattenimento completa. Il Churchill Bar, ora un luogo intimo, offre il celebre “caviar maison” di Kaviari. Inoltre, un cinema multifunzionale da 21 posti e Le Pavillon de la Piscine, con stand gastronomici ed il “sweet corner by Pierre Hermé”, aggiungono ulteriore dimensione alla ricca proposta dell’hotel.

La Mamounia continua ad essere una destinazione di lusso amata dalle celebrità, con il suo libro degli ospiti che racconta storie di attori, registi e icone della moda che hanno lasciato un’impronta indelebile in questo gioiello di Marrakech. Con la sua spa lussuosa, i giardini incantevoli e la storia avvincente, La Mamounia continua ad affascinare e incantare i viaggiatori esigenti da tutto il mondo. Un luogo che, dopo un secolo, continua a incarnare il fascino senza tempo di Marrakech.