The Pouch è la borsa del momento di cui non possiamo assolutamente fare a meno. SI tratta di una it-bag disponibile in due dimensioni, una più grande e una leggermente più piccola. Mentre la prima è da portare solo a mano, la seconda può essere indossata sulla spalla grazie ad una sottile ed elegante tracolla.

Bottega Veneta

Questa borsa super cool appartiene ad uno storico marchio italiano. Il brand, conosciuto soprattutto per il suo know-how nella pelletteria, in particolare per le borse “intrecciate”. Stiamo parlando di Bottega Veneta in ribasso da tre anni, la griffe italiana del lusso facente parte della galassia Kering ha visto decelerare il calo delle vendite nel quarto trimestre del 2018, a -3%. Bottega Veneta è entrata in una nuova fase del suo riposizionamento nel 2018 con la nomina del direttore artistico Daniel Lee. In questo contesto di transizione, il marchio ha registrato così un fatturato di 1,109 miliardi di euro.

Le caratteristiche

La Pouch bag è una borsa basica, sia nelle dimensioni che nel colore. Il direttore creativo, di Bottega Veneta, ha pensato di realizzarla con colori sobri e tenui come: il bianco, il beige e il color cammello. Ma non mancano le eccezioni, come la versione in vinaccio, verde e azzurro cielo. È versatile e super comoda, da abbinare a qualsiasi tipo di outfit, ma attenzione ai prezzi. La pochette a tracolla piccola varia dai 980 ai 1200 euro, per la borsa più grande, invece, i prezzi si alzano dai 1900 ai 2950 euro.