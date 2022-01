La giacca elegante è, e sarà sempre un must. Infatti, la Fashion Week di Parigi è quasi giunta al termine, e il blazer, ne ha fatto da padrona anche in questa stagione. Da Valentino a Dior, haute couture ha rivisitata e riproposta in tutte le salse.

La giacca elegante secondo Dior e Chanel

La giacca elegante è un capo d’abbigliamento che tutti abbiamo nel nostro armadio. Che sia tua, di tua madre, di tuo padre o di tuo nonna troverai sempre il modo giusto di indossarla. Conferma che il blazer è un item intramontabile è anche la corrente Fashion Week di Parigi dove i maggiori stilisti la stanno riproponendo. Partiamo da Chanel che porta in passerella la sua inimitabile giacca in tweed. Per questa stagione però il capo si traveste da anni ottanta e infatti mostra le evidenti spalline rigonfie. In versione blu notte impreziosita da qualche filamento argentato o bianco perla perfetta da abbinare alla sua longuette.

Poi c’è Dior. Dior che quest’anno delude e non sorprende. Ma in generale è sempre uno dei marchi più importati al mondo che a sua volta decide di portare in passerella alcuni blazer davvero ben fatti anche se non molto originali.

Schiapparelli e Gaultier: giacca elegante one love

Colui invece che in questa Fashion Week di Parigi è stato Jean Paul Gaultier che con il suo stile inconfondibile tira le stringhe enfatizzando il punto vita. Una vera e propria operare d’arte la sua che riesce a trasformare donne in dee. Questo è un pezzo di alta sartoria cut out in cui la giacca viene sfilata ai lati per allungare la silpouhettes.

Oltretutto facile anche da riproporre nel quotidiano con un blazer cropped. Ma per ora il podio della settimana della moda parigina lo conquista Schiapparelli che con le sue sculture ha incantato il mondo interno. Anche lo storico brand italiano propone il suo blazer facendo sfilare una giacca con collo ampio e spalle strutturate.

Lo stilista texano,Daniel Roseberry, che prende il carico il lavoro di direttore creativo della casa studia anche un altra giacca. Spalle larghe e strutturale e le iconiche coppe di madonna degli anni ottanta che particolarizzano il capo.

Insomma che tu ne abbia uno o che sia in proncito di acquistarne una, con la giacca non si sbaglia mai.