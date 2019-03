E’ tempo di Primavera! E’ tempo di La Frutta di Morgan! La famiglia de La Giardiniera di Morgan si allarga: dopo le Giardiniere e le Eccellenze arriva la frutta. Nasce così la linea La Frutta di Morgan con due nuove proposte: le Ciliegie sotto grappa leggera e le Percoche alla vaniglia Bourbon.

«Abbiamo creato questa nuova linea – spiega Morgan Pasqual – per dare una nuova veste alla frutta, per esplorare nuove strade. Perché limitarla al fine pasto o come dessert? Vogliamo giocare con il gusto, scoprire sapori inediti, dare impulso alla creatività in cucina».

Le due ricette sono un sorprendente mix di dolce e salato, ideali per un fine pasto con un gelato, oppure da servire con carpacci di pesce, formaggi non troppo stagionati o con una grigliata di maiale. Le Ciliegie e le Percoche de La Frutta di Morgan saranno disponibili sul mercato a partire da settembre.

Le due nuove creazioni sono realizzate con materie prime a filiera certificata dell’Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto, che da sempre valorizza le produzioni locali a basso impatto ambientale.

Le ciliegie tardive utilizzate nella ricetta vengono coltivate a Chiampo (Vicenza), a pochi chilometri dalla sede aziendale de La Giardiniera di Morgan. Le percoche sono invece di origine emiliana.