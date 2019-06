Ecco che un’altra Kardashian sta scalando le vette dello star system , attenzione, non si tratta nè di Kim, nè di Klhoe, nè di Kylie, nè di Kendall e nè di Kourtney. Stiamo parlando della piccola North West, la figlia di Kim e Kayne West che ha già mostrato un talento artistico piuttosto impressionante.

North infatti, recentemente, ha rubato la scena, allo spettacolo Sunday Service di suo padre, prendendo il microfono, suonando alcuni brani ed esibendosi in un ballo scatenato.

La passione per la moda di North

All’inizio di questa settimana, Kanye West ha sorpreso Kim Kardashian con un appuntamento serale a Las Vegas, per vedere il concerto di Celine Dion. Kim per l’occasione ha indossato per l’evento un body ricoperto di dettagli in cristallo. Kim non poteva che condividere alcune foto del vestito su Instagram, ma attenzione c’è una in particolare che cattura l’attenzione di tutti i suoi follower.

La piccola North che aiuta Domenico Dolce di Dolce e Gabbana con la montatura dell’abito di Kim. Per questo Kim ha intitolato il post: “Grazie Domenico! Spero che North sia stata una buona assistente”.

Lo stile di North

Oltre ad essere particolarmente talentuosa nel ballo e nel canto, la piccola North West, sembra avere una grande passione per il mondo della moda. Tale madre, tale figlia, North ama vestirsi in matching con Kim, rubandole anche i riflettori.

North West sarà anche una delle più piccole del clan Kardashian-Jenner ma in quanto a stile, di certo non ha intenzione di rimanere indietro. Capi esclusivi, disegnati per lei sin da quando era in fasce da designer nonchè amici di famiglia come Riccardo Tisci, Olivier Robuste, Phoebe Philo, Alexander Wang e molti altri.

Circondata dalle sue giacche di Balmain, dai cappotti di pelliccia, dalle sneakers disegnate dal papà, le celebri adidas Yeezy Boosts e da borsette Yves Saint Laurent, la piccola North, dorme sogni tranquilli e non ha di che preoccuparsi, il futuro per lei è già scritto.