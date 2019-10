È stata il capo famiglia Kris Jenner ad annunciare la nuova attività imprenditoriale di famiglia, con un post Instagram. Tra i red carpet, web look e gli stilisti che le inondano di vestiti regalati, devono davvero avere gli armadi straripanti di ogni sorta d’indumento e quindi perché non rivenderli online?

Non è vintage

“Per la prima volta potrai acquistare articoli direttamente dai nostri armadi”. Kris Jenner

Avete mai visto indossare due volte lo stesso capo ad un membro della famiglia Kardashian? Non credo, ecco perché hanno deciso di buttarsi in una nuova attività, per liberare i guardaroba da vestiti “old”, ma attenzione non sono vintage. L’iniziativa si chiama: Kardashian Kloset e porterà gli abiti dal loro armadio direttamente nel vostro. Secondo Women’s Wear Daily, il rivenditore online in cui sarà possibile acquistare articoli appartenuti a tutte le Kardashian-Jenner sarà presente sul web da venerdì 11 ottobre 2019. Il Kardashian Kloset ha lanciato già anche qualche anticipazione su Instragram.

Guardaroba

Sono sempre di più le celebrità che mostrano sui social delle loro cabine armadio. L’ultima fu Kim Kardashian, che posa avvolta in un abito leggerissimo bianco, nel bel mezzo del suo guardaroba, soprattutto nella parte dedicata a scarpe e borse. Di fronte a questa serie di borse di Hermès, Louis Vuitton e non solo. E adesso, sorpresa per tutti i fan. Potete acquistare direttamente dall’armadio di Kim di Kendall, Kylie, Kris, Klhoé e Kourtney. Non si sa ancora quali capi metteranno in vendita, ma l’account Instagram Kardashian Kloset ha condiviso qualche anticipazione. Una tuta Kith x MISBHV, un paio di anfibi arancioni indossati da Kylie e una borsa Gucci rossa appartenuta a Kris, i prezzi sono per il momento top secret.