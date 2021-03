La crema viso alla bava di lumaca: un vero e proprio boom nel settore della cosmesi

La bava di lumaca è una preziosa alleata della salute della nostra pelle. Infatti è ricca di principi attivi, e svolge varie funzioni tra cui quella rigenerante e quella protettiva. È fonte di collagene, di allantoina, di acido glicolico e di molte altre sostanze utili per il benessere della cute: un suo impiego regolare garantisce risultati davvero ottimi.

La crema viso alla bava di lumaca ha sancito uno straordinario passo in avanti nell’ambito della cosmesi. Un autentico boom, che in realtà affonda le radici in epoche antichissime! Sembra che già Ippocrate, intorno al 400 a.C., conoscesse questo estratto e lo adoperasse per lenire le irritazioni dell’epidermide.

Siamo pronti a condividere con te una serie di curiosità e di informazioni su questo preparato. Parleremo di come si ricava la bava dai molluschi, di quali sono i componenti più importanti di questo incredibile ingrediente, degli inestetismi contro cui esso è consigliato.

I prodotti che rientrano in questa categoria hanno numerosi effetti positivi. Le persone se ne stanno rendendo conto sempre di più: ecco spiegata la crescente popolarità delle formulazioni alla bava di chiocciola!

Una crema viso ottenuta con tecniche green

Cominciamo con una delle domande più frequenti che riguardano questo articolo per skin care: i procedimenti di estrazione della bava sono fastidiosi o pericolosi per gli animali?

La risposta, per fortuna, è no: a condizione che ci si affidi alle migliori aziende che mettono a disposizione cosmetici di questo tipo! Le creme di qualità sono pensate appositamente per coloro che ci tengono all’ambiente, al pianeta e agli esseri viventi che lo popolano.

Le chiocciole sono sottoposte a un delicato lavaggio con acqua tiepida, e poi a un massaggio altrettanto leggero che determina la fuoriuscita della bava. Alla fine gli esemplari vengono lavati di nuovo e rimessi sul proprio territorio: il tutto non si ripete prima di 30 giorni, affinché le lumache possano riposarsi e non si stressino.

Come puoi notare, si tratta di una tecnica al 100% green ed ecologica. Qualora tu voglia optare per una crema viso alla bava di lumaca come coadiuvante della tua bellezza, non dovrai temere per le condizioni delle chiocciole. Fermo restando che la sostanza è filtrata in laboratorio con la massima meticolosità, sterilizzata e privata della sua carica batterica (che è comunque esigua anche all’inizio).

Tutti i vantaggi della crema alla bava di lumaca

Ma perché queste creme fanno bene? Quali sono le loro proprietà, quali le situazioni in cui conviene il loro uso?

La bava di lumaca è revitalizzante, nel senso che dona splendore e luminosità alla pelle del volto. Quest’ultima appare più liscia e sana, purché ci si serva della preparazione con costanza. Inoltre l’ingrediente in oggetto è antiossidante, in grado di rallentare la nascita delle rughe e di attenuare quelle già presenti.

Le creme alla bava di chiocciola sono idratanti e nutrienti, raccomandate in caso di occhiaie e di borse sotto gli occhi. Sono purificanti, e contribuiscono alla rimozione delle cellule morte che ostruiscono i pori. Sono antibatteriche, nostre complici contro l’acne, e sono lenitive per gli arrossamenti.

Non dimentichiamo, poi, l’azione protettiva di questi prodotti. Una capacità che ci aiuta a difendere la superficie cutanea dai raggi ultravioletti, dallo smog e dal freddo. In particolare le radiazioni UV sono tra le maggiori cause dell’invecchiamento del derma, e tali formulazioni ci supportano anche da questo punto di vista.

Bava di lumaca e principi attivi

Questi effetti sono dovuti a principi attivi fondamentali come il collagene e l’elastina. Il primo è una proteina che sostiene i tessuti e interviene nella loro rigenerazione; la seconda, come emerge anche dal nome, è fonte di elasticità (ovvero la possibilità della pelle di deformarsi per eventuali tensioni, per esempio quando si dimagrisce o si ingrassa rapidamente).

La crema viso alla bava di lumaca è ricca di acido glicolico, alla base dell’aspetto levigato della cute, e di mucopolisaccaridi, idratanti e protettivi. Ricordiamo un altro principio attivo indispensabile, l’allantoina, utile per affievolire le rughe, le cicatrici e i segni dei brufoli.

Nuvò Cosmetic e le sue creme alla bava di chiocciola

Nuvò Cosmetic fornisce una vasta gamma di articoli alla bava di chiocciola, incluse numerose creme per il volto. Queste sono ricavate solo ed esclusivamente con metodi “verdi”, specchio di una vision profondamente ecosostenibile e amante della Terra.

Il team di Nuvò alleva le proprie lumache presso le colline del Lago di Garda, dove i molluschi sono monitorati con attenzione e ricevono tutte le cure necessarie. A questo elemento green si unisce una continua ricerca della perfezione: quella perfezione che è tipica delle creazioni made in Italy. Il catalogo del marchio comprende creme adatte a varie circostanze, ed è ritenuto sinonimo di eccellenza non solo nel nostro paese ma anche in molte altre aree dell’Europa.