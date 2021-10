Vera Arrivabene sposa il suo uomo d’affari in una sontuosa cerimonia a Venezia questo fine settimana. La contessa è la figlia della principessa Bianca di Savoia Aosta e del conte Giberto Arrivabene. La sontuosa cerimonia è da favola.

Vera Arrivabene

La modella Vera, 28 anni, proviene dalla dinastia italiana dei Savoia e, insieme a sua sorella Viola, è anche la designer di Vibi Venezia, una linea di pantofole veneziane artigianali note come friulane. Vera Arrivabene si è sposata con il fidanzato Briano Martinoni Caleppio domenica nella chiesa di San Pantalon nella città di Venezia. Per l’occasione la sposa opta per uno splendido abito color crema di Prada che ha abbinato a una tiara di perle e diamanti. Gli ospiti invece scelgono abiti colorati e hanno assistito a un piccolo gruppo di damigelle e paggi che camminavano lungo la navata dopo gli sposi. Nel frattempo le sue sorelle di Vera indossavano abiti in audaci tonalità gioiello con dettagli di perle per l’occasione.

Dopo aver pronunciato i voti, la coppia lascia la chiesa per essere salutata dagli ospiti che lanciano enormi petali bianchi al posto dei coriandoli. In un momento gioioso, gli sposi vanno alla volta del ricevimento salendo su una gondola decorata con palloncini rossi e bianchi e giocattoli gonfiabili tra cui un delfino e una palma esplosi.

Vera è una modella e designer di successo

Vera è la secondogenita del Conte Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga di Venezia e della Principessa Bianca di Savoia Aosta, discendente della Regina Vittoria attraverso la nonna paterna, Sua Altezza Reale la Principessa Irene di Grecia e Danimarca.

Anche in un paese pieno di donne incredibilmente chic, la modella italiana Vera Arrivabene si è distinta a lungo. In precedenza è stata selezionata da Tatler come uno dei promotori e agitatori continentali con cui vale la pena “coltivare un’intesa cordiale”. Nel frattempo nel 2019 è stata protagonista di un servizio fotografico con giovani reali di tutto il mondo per la rivista Paper. Oltre alle loro carriere di modella, le sorelle gestiscono il proprio marchio di calzature e sono ambasciatrici della casa di moda Dior. La loro gamma di pantofole ultra lussuose, ViBiVenezia, è creata in una gamma di tessuti e colori sontuosi.