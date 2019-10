Star dei reality show americani, guru del make up e miliardaria più giovane di tutti tempi e anche cantante? Il popolo di Internet ha decretato Kylie Jenner come la regina assoluta. Ha inciso di recente una canzone per sua figlia Stormi Webster, che ha conquistato anche Ariana Grande.

Per Stromi

“Rise and shine”, ovvero alzati e splendi, le canta Kylie Jenner e con queste tre parole ha creato una nuova hit. In realtà è solo un “canzoncina” che utilizza per fare addormentare sua figlia Stormi. Ricordiamo come la piccola di casa Kardashian, abbia tenuta segreta il più possibile la gravidanza, senza postare mai nessuna foto della dolce attesa sui suoi seguitissimi profili social. Se Kylie non ha permesso ai fan di seguirla passo passo sui social durante la gravidanza, ha però fatto in seguito un grande regalo, pubblicando un emozionante video di 12 minuti, “To our daughter“,che riassume tutti i momenti più salienti della dolce attesa di Stormi: gli attimi di tenerezza con il papà, il rapper Travis Scott e con le sue sorelle. E non poteva mancare anche una ninna nanna speciale e unica per sua figlia, sarà quel che sarà ma Internet è impazzito per questa canzone facendola diventare virale e tirandoci fuori un sacco di meme.

Queen web

Kylie Jenner è la regina del web, dopo aver ottenuto successo con realty di famiglia Keeping Up with the Kardashians, i numerosi interventi chirurgici e il suo brand di cosmetici, la piccola miliardaria fa parlare ancora di sé con una canzone ideata per sua figlia. “Rise and shine” è arrivata anche all’orecchio di Ariana Grande che non ha resistito a darne una sua interpretazione. Non solo, la cantante ha chiesto a Kylie Jenner se può usare il motivetto per una canzone e lei ha risposto: