La beauty routine è fondamentale, soprattutto se siamo in viaggio. Le donne sono indipendenti, non amano starsene con le mani in mano e molte viaggiano spesso per lavoro altre invece amano semplicemente viaggiare. Una generazione così piena di energia sa stare al passo coi tempi, ma lo stress è sempre alle porte e la pelle è la prima che subisce visibilmente gli effetti della stanchezza, specialmente durante un viaggio. Quindi per essere sempre perfette è fondamentale seguire alcune semplici regole.

Primo step

Effettuare uno scrub viso, è importante preparare la pelle all’idratazione durante un viaggio, per avere un viso più sano e fresco. Il giorno prima della partenza, ricordatevi di fare uno scrub delicato al viso con zucchero di canna, olio d’oliva o miele. Massaggiatelo con movimenti circolari antiorari, in modo da stimolare la circolazione.

Secondo step

È opportuno partire struccate, a causa dei continui sbalzi di temperatura e movimenti che finiscono per occludere i pori della pelle e creare delle piccole imperfezioni. Se siete però delle make up dipendenti, allora è possibile optare per qualcosa di leggero. Una BB cream, un po’ di mascara e un tocco di gloss sono sufficienti.

Terzo step

Sappiamo che l’aria condizionata dell’aereo secca molto la pelle e il livello di umidità in cabina può andare al di sotto del 9%: quindi meglio detergerla prima con un tonico termale e lasciarla respirare. Poi, l’idratazione è fondamentale, durante il viaggio, assicuratevi di portare a bordo una crema idratate da giorno e di massaggiarla accuratamente sul viso, collo e décolléte prima che l’aereo decolli.

Quarto step

Una volta arrivate a destinazione, quando passate per l’hotel a lasciare le valigie è necessario ritagliarsi 5 minuti per una maschera viso in tessuto (utilizzata da molte celebrità). È perfetta per i viaggi in aereo, dato che la quantità di liquidi concessi è limitata. I principi attivi, contenuti all’interno di queste maschere, idratano e purificano la pelle senza sporcare, sono pratiche da utilizzare e molto efficaci. Successivamente possiamo concederci un make up elaborato ed ecco che sarete pronte per una nuova avventura.