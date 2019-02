“La beauty routine, la skincare e l’attenzione ai segni del tempo sul viso sono una preoccupazione esclusivamente femminile”. Niente di più falso! Nell’epoca dei social, che segue quella (tremenda) delle sopracciglia ad ali di gabbiano, gli uomini non sono mai stati così attenti al proprio aspetto, forse più delle donne.

Gli uomini si sono accorti che il mondo del beauty può essere un grande alleato per conservare fascino, soprattutto dopo i quarant’anni. Sì, perché se i ventenni sono ancora restii all’uso di creme idratanti e contorno occhi (ma non si fanno problemi a pinzettarsi le sopracciglia e a passare ore dall’estetista per una ceretta completa), i colleghi brizzolati le hanno già elette a loro migliori amiche.

L’uomo rude, che tiene poco in considerazione il proprio aspetto è un ricordo lontano, oggi gli over 40 amano prendersi cura di sé con i migliori prodotti sul mercato, seguendo l’esempio di testimonial d’eccezione come attori e sportivi.

La beauty routine maschile: tutti i prodotti

Innanzitutto, il primo step della corretta beauty routine maschile è la cura della barba. Tornata di moda negli ultimi anni, infatti, va curata e non basta una visita dal barbiere una tantum. Sieri ammorbidenti, colorazione all’henné, cera modellante, sono tantissime le soluzioni offerte dal mercato, adatte ad ogni tipo di esigenza.

Di conseguenza, la cura della barba, si associa a dopobarba dei migliori brand, rigorosamente senza alcool, tonico viso, creme idratanti e nutrienti.

Nella scelta, poi, tra crema e schiuma da barba, per radersi meglio la prima, adatta anche alle pelli più sensibili.

A differenza delle donne, gli uomini fanno l’errore di preoccuparsi delle rughe quando le vedono comparire sul viso e non prima. Ogni skincare addicted sa che “la pelle che non curi a vent’anni è quella di cui ti lamenterai a quaranta”, ma loro non ne vogliono proprio sapere. Eccoli, però, che intorno a fatidici “anta”, dopo aver millantato per circa un decennio il fascino dell’uomo maturo brizzolato, che non penserebbe mai a nascondere la sua età, iniziano a fare scorta di creme contorno occhi e roll-on defaticanti.

Quest’ultimi di solito hanno un effetto “freddo”, sono facili e veloci da utilizzare e donano immediato sollievo agli occhi stanchi, riducendo le borse. Ottima idea conservarli in frigorifero e scegliere quelli con una componente di caffeina che favorisce la microcircolazione.

Infine, nello zaino dell’uomo moderno non manca mai il burro cacao, per labbra idratate, a prova di bacio.

Ne esistono, infatti, di specifici che non hanno l’effetto lucido tipico dei prodotti femminili, ma nutrono le labbra senza ungere.

