L’8 marzo è una festa che da sempre scatena la retorica e le critiche più disparate. “Ogni giorno dovrebbe essere come l’8 marzo”. “Non serve festeggiare un giorno solo all’anno”. “Gli uomini non devono fare gli auguri, almeno, non tutti”. Su molte affermazioni concordiamo, anche sull’ultima. Tuttavia oggi non vogliamo parlarvi di questo, ma di come l’8 marzo sia ormai un evento quasi totalmente mediatico.

Un ottimo esempio per comprenderlo è osservare Instagram. I post nell’hashtag #8marzo sono oltre 500mila, mentre quelli catalogati nell’hashtag #festadelladonna oltre 400mila. Tra questi, migliaia di post di persone comuni e molti di celebrity, star della moda e dello spettacolo. Ne abbiamo scelti cinque tra i più significativi, secondo noi.

Chiara Ferragni

La fashion blogger e influencer più famosa d’Italia sceglie una bella foto con le sorelle: lo scatto la vede ritratta in giovanissima età, in braccio alla madre. La solidarietà tra donne inizia in famiglia. Valanga di like!

Benedetta Porcaroli

La giovanissima attrice romana, reduce dal successo della serie Baby in onda su Netflix, si fa immortalare con tre mazzetti di mimosa regalati da amici. La semplicità è nello spirito della Festa della donna, anche se sei un’attrice sulla cresta dell’onda.

Gessica Notaro

La modella riminese vittima di stalking prima e di violenza fisica poi (il viso sfregiato con l’acido dall’ex fidanzato), sceglie un messaggio forte e diretto: naturale se si è impegnati come lei in una battaglia in difesa delle donne vittime di violenza. “Sono due anni che mi batto per aiutare le donne vittime di violenza – ha scritto nel post su Instagram pubblicato per la Festa della Donna 2019 – Ci metto anima e corpo. Eppure non è mai abbastanza. Basta accendere la tv e guardare i Tg per rendersene conto. Troppe donne dovrebbero essere qui con noi oggi a festeggiare l’8 Marzo e invece non ci sono più. Le ultime proprio ieri e l’altro ieri. Non penso serva aggiungere altro”. Il coraggio di essere donna, nonostante tutto.

Laura Boldrini

L’ex presidente della Camera oggi era al Quirinale, alla celebrazione dell’8 marzo con tutte le più importanti cariche istituzionali. Non ha perso occasione per un post Instagram molto significativo, riprendendo un passaggio cruciale del discorso del presidente Mattarella. In difesa delle donne, non a parole.

Mariacarla Boscono

La modella italiana più celebre del momento sceglie per l’8 marzo una foto molto intima. Si tratta di uno scatto del 2012 che la ritrae, bellissima, incinta di Marialucas, la sua primogenita. Di madre in figlia, è sempre una festa di donne.