Gli uomini maturi stanno infrangendo le regole dell’invecchiamento. Proprio come il vino, stanno migliorando con l’età. Questi uomini non prendono sul serio la propria età, scegliendo di prendersi cura del proprio corpo come mai prima d’ora. Allora via libera al jogging mattutino pre ufficio ed alla mountain bike la domenica. E poi e poi e poi… largo anche i cibi super salutari e fit, insalatone e carne bianca ai ferri. Il barbiere diventa un appuntamento fisso settimanale, e per i più metrosexual manicure e creme anti rughe sono ormai argomenti sdoganati e genderless.

Insomma, non c’è limite all’essere in forma ed in salute, e loro ne sono la prova. È tempo di ridefinire il nostro concetto di “uomini anziani”.

Lascia che queste volpi argentate ti diano una lezione sull’invecchiamento, come il buon vino che sono.

L’ avanzare del tempo non deve essere più una preoccupazione soprattutto per quegli uomini che si sentono a disagio a mostrare i segni dell’età; l’uomo con la chioma grigia o brizzolata è il preferito dalle donne. Un chiaro esempio è sicuramente Richard Gere, amato da milioni di donne che cadono ai suoi piedi, proprio per quell’aspetto da uomo maturo (quasi paterno, SOS Freud) che l’ha sempre caratterizzato.

Un altro è George Clooney, il suo fascino ed i suoi capelli sale e pepe lo hanno reso un sex symbol a livello mondiale. Seguendo lo stile delle celebrità, da sempre precursori di nuove tendenze, sempre più uomini italiani lasciano che la natura faccia il proprio corso e non si preoccupano più di coprire i segni del tempo; i capelli grigi piacciono molto, sarà perché danno quell’allure tipico di una persona matura e sicura di sé, di una persona vissuta, con esperienza.