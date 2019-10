Kylie Jenner e la sorella maggiore Kendall Jenner non hanno lasciato molto all’immaginazione in un nuovo scatto per promuovere la loro linea di abbigliamento. Le famose sorelle hanno posato insieme nella campagna in pantaloni bikini molto succinti. Lo scatto è stato condiviso con tramite l’account Instagram ufficiale della loro linea, con il marchio di moda Ardene, Kendall + Kylie, il 29 ottobre.

Le due sorelle sono sexy da paura

Come riportato da The Daily Mail questa settimana, lo scatto frizzante ha mostrato il duo posare insieme sul pavimento durante una ripresa professionale. Mentre entrambe si mostrano super sexy e pronte a lanciare la loro nuova fiammante linea di abbigliamento, noi non possiamo far altro che ammirarle e attendere che venga fuori la collezione. Kendall Jenner indossa un paio di slip bikini tigrati arancioni, alla loro stampa animalier ha abbinato un costume a triangolino con il medesimo pattern. Poi con una maglia corta nera trasparente e con le maniche lunghe ha “coperto” tutto. Come detto, infatti, il top la copriva solo leggermente donandole un effetto stiloso e facendo risaltare il suo ventre piatto e tonico. Un cappello da cowboy in testa terminava il tutto.

Per quanto riguarda Kylie Jenner, ha dondolato all’interno di un bikini nero e giallo, con diversi laccetti neri sui fianchi. La seducente Kylie inarca la schiena mentre i suoi lunghi capelli scendono giù fluentemente a sfiorare il pavimento. La sorella minore ha optato per abbinare il bikini con un maglione oversize giallo soffice, sapientemente tenuto su con una mano, leggermente ma quanto basta per mostrare qualche ritaglio di pelle in più. La foto sfrigolante delle sorelline di Kim Kardashian ha già ricevuto oltre 249.000 Mi piace nelle prime 12 ore, da quando è stata caricata su Instagram. La sezione dei commenti, invece, è stata invasa da elogi incredibili per entrambe le star di Keeping up with the Kardashians.