Kylie Jenner è all’avanguardia in molte tendenze di bellezza, dopotutto cosa ci si può aspettare da un’imprenditrice che ha fondato un proprio marchio di bellezza. Ma la nail art è una tendenza per cui lei sembra sempre essere un passo avanti a tutti. Ad esempio: è stata la prima a provare le unghie gelly l’estate scorsa, e giovedì scorso non si è smentita, ha postato una foto delle sue unghie lunghe, pastello, tie-dye, su Instagram.

Già, proprio la tie-dye, la stampa che rimanda ai nineties e che è di gran moda adesso. Poi i suoi anelli d’oro visibili sullo sfondo, hanno degnamente completato il tutto. Abbiamo avuto dei flashback degli anni ’90 in tutti i modi migliori. Jenner è solo una delle tante celebrità che ci aiutano a trovare nuovi spunti per indossare la stampa tie-dye in mille modi diversi. E non non ce ne lamentiamo neanche un po’.

La parte migliore del tie-dye è che ci sono tanti modi diversi per interpretare la tendenza, soprattutto quandi si crea una nail art. La miriade di disegni ne include diverse forme e sfaccettature, non si limita solo alla tecnica, può farlo chiunque! Basta trascinare lo smalto, picchiettarlo o, come nel caso della Jenner, utilizzare una spugna per tamponare ed ottenere le diverse sfumature pastello; creando così un effetto fumato multicolor molto carino.

Non siamo gli unici ad amare questo determinato stile. Un fan ha commentato il suo post su Instagram citando una frase celebre del famosissimo teen-film Mean Girls: “Ho visto Kylie Jenner indossare tie-dye e anelli ai piedi, così ho iniziato ad indossare tie-dye e anelli ai piedi” e ad essere onesti, il meccanismo è proprio lo stesso. Quella del tie-dye è una tendenza che si sta ritagliando (si è già ritagliata) una grossa fetta di mercato e di visibilità, impossibile resisterle!