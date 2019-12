La piccola miliardaria, Kylie Jenner, ha sfoggiato dei look sorprendenti durante la vacanza in montagna, insieme a sua figlia Stormi. Fugge dal caldo Los Angeles, per immergersi in un paesaggio innevato in occasione dell’arrivo del Natale.

White

Kylie Jenner ha passato un weekend tra piste da scii e camminate nei boschi, per dedicarsi alle varie attività, la piccola miliardaria ha scelto degli outfit a dir poco sorprendenti. Posta su Instagram varie foto nelle quali è impossibile fare a meno di notare: la tuta super aderente bianca della collezione Naked Wardarobe, accessoriata di polisini e sciarpa firmati Chanel della collezione Autunno/Inverno 2019-20. Una serie di accessori edizione limitata della maison francese, ricoperti con il logo della doppia C, che Kylie Jenner sfoggia in tutte le occasioni, anche mentre si gusta un calice di vino di fronte al fuoco. Immancabile anche il total look firmato Fendi e quello Moncler. Il valore di tutti gli abiti indossati durante questa micro vacanza natalizia ammonta a 15 mila euro.

Snow

“Chanel in the snow”

La collezione Autunno/Inverno 2019-20 Chanel era tra gli show più attesi, il primo dopo la morte di Karl Lagerfeld. Per rendere omaggio allo stilista scomparso ci fu un minuto di silenzio prima dell’inizio della sfilata e, come se non bastasse, il Grand Palais è stato riempito di neve. Le modelle hanno sfilato in total white tra abiti con le piume, dettagli scintillanti, perle e scarponcini da trekking, anche se non sono mancati i dettagli neri. Nella sua ultima linea, infatti, il grande Kaiser della moda ha voluto rendere omaggio per l’ennesima volta a Coco Chanel, scegliendo una palette di colori black and white.