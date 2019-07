Non possiamo fare a meno di notare il cambio look di numerose celebrità, che dalla folta chioma sono passate ad un taglio drastico (bob o pixie cut). Anche la piccola di casa Kardashian ha detto basta alle extension, per dare spazio al taglio più in voga del momento: il bob. Allora cosa stiamo aspettando? Diamoci un taglio come le star.

Quest’estate sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Le grandi protagoniste saranno le lunghezze medie. Questa tipologia di taglio è molto apprezzata durante la stagione calda, perché permette di creare numerose acconciature. Anche Kylie Jenner abbandona la lunghissima chioma, per un long bob liscio. Il long bob è perfetto per chi ha la capigliatura liscia naturalmente. Sul medium bob le punte sono leggermente girate e il liscio risulta molto morbido e leggero: per completare il tutto potete optare anche per una frangia a tendina o magari per la classica riga in mezzo.

No alle lunghezze

Kylie Jenner, ha effettivamente attraversato parecchie trasformazioni nel 2019 e non siamo ancora a metà anno. Dopo la presentazione della sua nuova linea, Kylie Skin, dedicata alla cura della pelle, la piccola Kardashian ha deciso di rimuovere le extension e tornare ad un taglio corto. Per chi come lei ama giocare con i capelli, il bob è la soluzione migliore. Ricci, lisci o con le famose beach waves, per non parlare degli accessori per capelli, i fermagli stile anni ’90, rendono il bob il taglio più glamour di sempre, le Kardashian confermano.