Kylie Jenner è in vacanza insieme alle sue amiche e la figlia Stormi sull’isola di Turks e Caicos per festeggiare l’uscita della sua nuova avventura di business, Kylie Skin. La più giovane miliardaria di tutti i tempi, ha deciso di stupire ancora i suoi follower, postando pochi giorni fa una foto, nella quale indossava uno spettacolare bikini vintage di Chanel.

Vintage

Un negozio vintage di Los Angeles noleggia il bikini di Chanel con logo che tutte le sorelle Kardashian, hanno reso iconico su Instagram grazie a insuperabili scatti. È il protagonista del momento e quello stesso costume, o almeno lo stesso modello, è disponibile anche a noleggio. Indossato di recente da Kylie, un capo beachwear creato dalla maison francese 25 anni fa, la nostra “queen web” di anni ne ha invece solo 21. Si tratta di un due pezzi a triangolo turchese, prodotto quando Kylie Jenner non era ancora nata.

El Cycèr

Un negozio di abiti vintage di Los Angeles, El Cycèr, ora ha deciso di mettere a noleggio i modelli di bikini di Chanel risalenti alla collezione del 1994-1996 disegnata da Karl Lagerfeld. El Cycèr descrive il costume come “iconico”, non dichiara il prezzo e specifica che è in perfette condizioni e puoi affittarlo solo per 3 giorni. La taglia è una 40. Insomma, le Kardashian fanno di tutto, pur di essere le regine del fashion.

Naomi

Come notato da molti, Naomi Campbell ha indossato lo stesso bikini durante la sfilata prêt-à-porter primavera 1994 di Chanel, cambia solo il colore del logo, quello di Naomi è nero e invece quello di Kylie è bianco, ma l’effetto wow è lo stesso, non credete?