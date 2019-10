Anche al matrimonio di Hailey Baldwin e Justin Bieber, la piccola di casa Kardashian, Kylie Jenner era da sola con sua figlia Stormi Webster. Secondo alcuni rumors, per il momento non c’è amore nell’aria con Travis Scott, i due si stanno prendendo una pausa dalla loro relazione e sono di nuovo single per il momento.

Broken heart

Di recente erano apparsi insieme nel nuovo numero di Playboy. Travis Scott ha addirittura intervistato Kylie Jenner per il pezzo e le ha chiesto perché pensava che funzionassero così bene come coppia.

“Pensiamo lo stesso e abbiamo gli stessi obiettivi e passioni nella vita”

aveva detto la piccola di casa Kardashian. Ma poche settimane dopo arriva la notizia della rottura. Le fonti affermano che Kylie Jenner e Travis Scott “avevano cercato di far funzionare la relazione per un po’, ma diverse settimane fa hanno deciso di allontanarsi, almeno per ora”. Alcuni rumors hanno aggiunto che la coppia aveva già preso una pausa tempo fa, anche se poi sono stati in grado di risolvere le cose. Per ora, Kylie e Travis “continueranno a collaborare e manterranno Stormi come priorità numero uno”, ha scritto TMZ.

Il presunto tradimento

Travis Scott e Kylie Jenner hanno avuto problemi all’inizio del 2019, quando la piccola di casa Kardashian avrebbe accusato il rapper di averla tradita, dopo aver trovato “prove” sul suo telefono alla fine di febbraio. I due hanno tentato di recuperare con viaggio insieme ad aprile. Ma le favole si sa, durano poco e nonostante le mille sorprese anche il giorno del compleanno di Kylie, la coppia ha deciso di separarsi, ma ricordiamoci che la famiglia Kardashian adora i colpi scena, quindi non è detta l’ultima.