“La mia bambina!!!!!!!! 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 non ce la posso fare!!!!” Kylie Jenner

Stormie Webster, figlia di Kylie Jenner, ha appena vinto il premio per i look più fashion da indossare per Halloween 2019. Una mini copia dell’abito viola tempestato di piume e cristalli indossato dalla mamma per il Met Gala. Il web impazzisce e tempesta il post Instagram di like e commenti.

Identiche

Nessuno può dimenticare l’iconico abito viola, che la piccola di casa Kardashian ha indossato per il Met Gala 2019. Kylie Jenner aveva scelto un abito Atelier Versace con silhouette a sirena, decorato con piume e cristalli Swarovski ricamati a mano con motivo a catena. Nelle ultime ore Kylie è al centro dei media per la maschera di Halloween di sua figlia Stormie, nata nel febbraio del 2018 dall’amore con il rapper Travis Scott, classe 1991. Il costume scelto per la piccola è niente di meno che l’outfit sfoggiato in quella stessa occasione. Al momento lo scatto pubblicato su Instagram conta oltre nove milioni di like e più di 92.000 commenti.

Che tenerezza

Dopo Rise and Shine la ninna nanna che Kylie Jenner ha composto e inciso per la sua piccola Stormie, arriva il look di Halloween più bello di sempre, la foto pubblicata da piccola Kardashian ha immediatamente fatto il giro del web ottenendo grandi apprezzamenti da parte dei fan e non solo, divertente e originale. Anche se, non possiamo fare a meno di notare che Stormie non sia molto entusiasta, forse sarà il peso della parrucca lilla abbinata, proprio come quella che la sua mamma ha indossato sul red carpet del Met Ball.