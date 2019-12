Le decorazioni natalizie di Kylie Jenner, sono state ufficialmente decretate le più belle della famiglia Kardashian-Jenner, batte anche l’iconica Kim .La piccola miliardaria ha mostrato a tutto il mondo, attraverso un video postato sui social, l’interno della sua villa in total white.

Bianco Natale

La piccola miliardaria ha accolto i fan nella sua casa, tramite un nuovo vlog di YouTube pubblicato lunedì, dove ha mostrato le splendide decorazioni natalizie. Kylie teneva in braccio la figlia di quasi 2 anni (Stormi) indossava un paio di scintillanti corna da renna mentre faceva un giro della sua tenuta, addobbata con eleganti ornamenti bianchi e oro, tra cui un enorme albero di Natale in piedi nell’atrio. Il video tour è diventato virale, grazie a Kris Jenner, che ha fatto una sorpresa alla sua nipotina, portandole un regalo anticipato per Natale.

Per Stormi

“Mia mamma ha sorpreso Stormi con il miglior regalo di Natale di sempre e io ho ripreso tutto” Kylie Jenner

La mamma di Kylie Jenner, ha regalato alla nipotina Stormi una casetta giocattolo che è praticamente un monolocale. Ha infatti diverse entrate, un campanello realmente funzionante, un falso caminetto, una casella della posta, aria condizionata e persino un balcone. Inoltre, secondo alcuni rumors, Kylie Jenner festeggerà il Natale con Travis Scott, anche se aveva confermato la rottura lo scorso ottobre.