La più giovane delle sorelle Kardashian, Kylie, ma anche la più giovane miliardaria secondo Forbes, firma per il secondo anno consecutivo una collezione per il marchio sportivo Adidas. Kylie Jenner ha preso parte ad un nuovo progetto e ha deciso così pochi giorni fa di condividerlo sulle sue storie Instagram, ecco che così abbiamo visto un’anteprima, della nuova linea di 15 elementi in partnership con Adidas. La collezione è di chiara ispirazione anni ’90, ma attenzione alla sorpresa finale, non si tratta solo di abiti ed accessori.

La Kylie Cosmetics per Adidas

Ed ecco che oltre ad una serie di abiti ed accessori, firmati da Kylie Jenner per il marchio Adidas, spunta un kit labbra. Sappiamo che l’impero della piccola Kardashian è stato costruito grazie alla sua azienda di cosmetici che ha fatturato in un anno oltre 360 milioni di dollari, facendola salire nella top ten dei giovani miliardari. Il kit labbra realizzato dalla Kylie Cosmetics per Adidas comprende: una matita labbra, un rossetto tonalità opaca color lavanda chiamato “Shady”. Questi prodotti make up hanno una texture straordinaria, all’uscita di un nuovo prodotto il sold out è assicurato. Il kit base labbra firmato Kylie Cosmetics va da un mimino di 14 dollari ad un massimo di 30. Per le più appassionate del settore, il prezzo non è certo un problema. Per quanto riguarda questa collezione, in Italia bisognerà aspettare un po’, il marchio Kylie Cosmetics non è in vendita ancora in nessun store italiano. Non ci tocca sperare che questo super kit dal sapore anni ’90, arrivi anche da noi.

Kylie Jenner: scarpe e tute per Adidas

L’anno scorso Kylie Jenner ha firmato la collezione dedicata al modello Falcon di Adidas. Un grande ritorno delle sneakers Ninety, che hanno fatto sold out nei negozi di tutto il mondo. Ed ecco che la collezione 2019 si riempie di elementi sempre più iconici, grazie all’estro creativo di Kylie. Felpe ritagliate, camicie con tasche , pantaloni jogging e la nuova versione delle Falcon. Gli elementi della collezione sono disponibili in varie tonalità, ma i colori principali saranno: il blu cielo, lavanda e il bianco. Questa collezione retrò/futuristica sarà disponibile nei negozi online negli store a partire da sabato 16 Marzo. Allora cosa stiamo aspettando? Prepariamo il portafoglio per acquistare almeno un pezzo di questa fantastica collezione, perché si sa la moda non aspetta.