Un cardigan indossato da Kurt Cobain durante l’apparizione dei Nirvana su MTV Unplugged, è stato venduto all’asta per $ 334.000 (€ 301,00), rendendolo il maglione più costoso da inserire nel proprio armadio. Il cardigan è in acrilico e mohair con marchio Manhattan, di un curioso colore verde oliva, niente di che insomma. Se non che abbia toccato il mito Kurt Cobain.

Il maglione e la chitarra da capogiro

È stato venduto durante l’asta della durata di due giorni al memorabilia rock di Julien, presso l’Hard Rock Cafe di New York. La casa d’aste lo ha descritto come «uno dei maglioni più famosi nella storia della musica». L’MTV Unplugged di New York dei Nirvana è stato registrato live presso i Sony Music Studios, di fronte a un intimo pubblico, cinque mesi prima che Cobain si uccidesse, il 5 aprile 1994. L’album che documenta quella performance così intima è stato pubblicato quattro mesi dopo la sua morte. Insieme al maglione verde oliva del valore di € 300.000, è stata venduta anche una chitarra Fender personalizzata. Tale strumento musicale è stato costruito nel 1993 e utilizzato da Cobain durante il tour In Utero della band, raccogliendo $ 340.000 (€ 306,40).

La chitarra per mancini dal corpo turchese è stata esposta per diversi anni alla Rock and Roll Hall of Fame. Ad accompagnare la chitarra alla Rock and Roll Hall of Fame c’era una lettera scritta a mano e firmata “Courtney Love Cobain”, la moglie di Kurt Cobain. Courtney Love Cobain, scriveva di suo pugno affermando che la chitarra in questione fosse uno degli strumenti preferiti di Cobain. Oltre 700 articoli di proprietà e utilizzati da star tra cui Elvis Presley, i Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen, Bob Dylan e Jimi Hendrix hanno partecipato alla mitica e memorabile vendita, svoltasi venerdì e sabato scorsi. Peccato non averlo saputo prima, ci saremmo certamente litigati sia l’acquisto del maglione che quello della chitarra…!