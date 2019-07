Durante le vacanze non bisogna trascurare i capelli, che proprio a causa dell’eccessiva esposizione costante al sole necessitano di cure ed idratazione extra. Lo spazio a disposizione in valigia è poco le regole delle compagnie aree sempre più rigide? Si può investire sui kit da viaggio per capelli. L’estate può mettere a dura prova anche i capelli più forti, soprattutto se sono lunghi, colorati e secchi per costituzione, è necessario intervenire.

Kit riparatore idratante moroccanoil

Repair shampoo moroccanoil è uno shampoo riparatore idratante ideale per capelli danneggiati o indeboliti da trattamenti chimici come colori, decolorazioni, stirature, permanenti, piastre e phon. Deterge delicatamente e ravviva i capelli lasciandoli nutriti e forti. Ripristina la salute del capello immergendolo in una formula altamente concentrata ricca di olio di argan antiossidante, cheratina ricostruttiva e acidi grassi. Ripara i capelli spezzati donando elasticità e idratazione. Privo di solfati, fosfati e parabeni.

Kit viaggio shampoo e maschera argan & macadamia

Il travel kit Argan & Macadamia Oil Biacrè è un kit da viaggio composto da: uno shampoo nutriente ed idratante adatto a qualsiasi tipo di capelli, in particolare secchi e trattati. Mask Hydrating Argan & Macadamia Oil Biacrè è una maschera nutriente e idratante adatto specialmente a capelli secchi, danneggiati, opachi.

Alfaparf Kit semi di lino back in shape

Alfaparf Semi di Lino Diamond Illuminating Low Shampoo è uno shampoo illuminante, studiato per detergere delicatamente i capelli normali e donar loro estrema brillantezza. Alfaparf Semi di Lino Moisture Nutritive Mask è una maschera idratante intensiva, studiata per idratare in profondità i capelli secchi, decolorati e stressati. La formula arricchita con estratti di semi di lino e vitamina E proteggono i capelli dalle aggressioni esterni, creando un film protettivo intorno alla chioma.