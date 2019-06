Perché il kimono sta avendo tanto successo? La chiave sta nella sua versatilità. Il kimono tradizionale è pensato come abito, ma la moda estate 2019 ha dato molte altre funzioni a questo capo. I kimono giapponesi moderni – ma anche quelli tradizionali reinventati – sono infatti un capo salva-look. A seconda di come li si abbina, si adattano a un gran numero di situazioni e usi.

Questa tendenza moda dell’estate 2019 non è circoscritta alle strade di Harajuku, è arrivata fino a noi prima in versione grand soirée e ora nei look street style. Il kimono lascia il simbolismo della tradizione giapponese, per diventare un capo multitasking che non richiede il rigore della più tradizionale giacca sartoriale.

Abito da giorno o da sera

I modelli lunghi, magari in seta e decorati con motivi floreali, si prestano a diventare abiti con allacciatura frontale. A seconda del colore e del decoro, possono diventare abiti da giorno o da sera. Le linee ampie e i materiali traspiranti rendono i kimono proprio ciò che serve nelle calde giornate estive. L’eleganza semplice e il fascino esotico ne fanno invece un’ottima scelta per una cena galante o un aperitivo chic. I kimono più preziosi sono gli Uchikake, indossati dalle spose, e sono l’ideale per un’occasione speciale.

Giacca

Lasciato aperto o chiuso con una cintura, il kimono diventa una giacca primaverile ed estiva. Si accompagna bene agli abiti smanicati e alle gonne, ma anche ai pantaloni. Il contrasto tra kimono giapponese lungo e shorts è infatti ideale per le donne più giovani. In accompagnamento a un paio di jeans, invece, dà un tocco formale anche a un abbigliamento casual.

Mini-dress

I modelli più corti – come gli haori o gli hanten – si prestano a diventare casacche o mini-abiti. A seconda del modello, li si può indossare da soli o sopra a un top. Gli haori sono generalmente realizzati in seta, gli hanten invece sono in cotone e sono più adatti ai periodi invernali.