Mentre non è chiaro chi esattamente abbia inventato il selfie (autoscatto), è chiaro invece chi sia la selfie queen (a tratti autoproclamatasi) indiscussa: Kim Kardashian. Con le sue frequentissime e super conosciute pose su Instagram. Kim spesso preferisce mostrarsi con uno sguardo fisso ed intenso, invece che un’immagine sorridente, e se noi tutti, poveri ingenui, pensavamo fosse solo per estetica, ci siamo sbagliati in blocco. A quanto pare, il motivo per cui Kim non sorrida quasi più è sì per manifestare tristezza, ma anche, e soprattutto, per mantenere una bella pelle. WHAT?!

Durante una Master Class di Mario Dedivanovic, uno dei makeup artist più influenti del mondo, che prevedeva la Kardashian tra gli ospiti, pare che qualcuno dal pubblico le abbia domandato di condividere con i presenti quale fosse il suo segreto per avere la pelle liscia come porcellana. Proprio in quel frangente, Kim, ha letteralmente lasciato tutti di stucco con una risposta davvero inaspettata: «Non sorridere». Kim è sicuramente felice che la sua tecnica stia funzionando e che la sua pelle risulti sempre super tonica, ma nessuno lo saprà mai dato che certamente non ne sorriderà.

Kim ha confessato che la sua mancanza di sorriso sia dovuta anche al pesante body shaming inflittole durante la sua gravidanza, che pare l’abbia portata allo sfinimento. Ha anche dichiarato a C Magazine quanto i commenti negativi abbiano cambiato il suo modo di vedere e di fotografare. «Prima sorridevo quasi sempre, in giro e davanti l’obiettivo. Non voglio essere ritenuta pazza. Anche se fossi più fiduciosa nel genere umano, non mi sento più quella ragazza che sorrideva per ogni foto. Questa esperienza ha cambiato il mio umore, ha cambiato quello che ero, ha cambiato molto la mia personalità».

Questo è un appunto totalmente valido e soprattutto reale, spesso il body shaming provoca effetti disastrosi e questo è davvero molto triste, no?