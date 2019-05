Attenzione! Attenzione! Dopo che lo scorso febbraio, Kim Kardashian, ha organizzato una masterclass con il make up artist nonché amico Mario Dedivanovic. Kim stupisce ancora una volta i suoi fan e non, con un progetto inaspettato. Scopriamo il misterioso progetto legato al mondo del make up.

La nuova linea di KKW beauty

Kim Kardashian ha lasciato intendere ai suoi followers, che si tratterebbe di una speciale collezione dedicata al make up da matrimonio. Questa collezione ancora una volta sembrerebbe includere il suo make up artist di fiducia.

Non sarebbe la prima volta che Kim, coinvolge nei suoi progetti Mario Dedivanovic. Infatti l’anno scorso, per celebrare i 10 anni di collaborazione col suo fidato make-up artist, Kim ha annunciato il lancio di una linea speciale: KKW X MARIO.

Arriva la conferma

Arriva la conferma della collezione make up dedicata alle spose by Kim Kardashian, con un post Instagram che ha raggiunto un milione e settecento like.

A febbraio durante la masterclass guidata dal famoso make-up artist Mario Dedivanovic , Kim Kardashian è stata interrogata da un partecipante su quale fosse il suo look di bellezza preferito. Kim ha rivelato: il make up del suo matrimonio con il cantante Kanye West nel 2014.

I pezzi della collezione

La collezione make up da matrimonio di Kim Kardashian è formata da: una crema rossetto rosa abbinato la sua matita labbra entrambe di nome “Amore” , un gloss iridescente “anima gemella” , una palette di ombretti “signora West Shadow” che vanno dal beige al marrone al rosa e due blush dorati chiamati “Flower Wall” . Il lancio della collezione è previsto per il 24 maggio 2019 in tempo per il 5 ° anniversario di matrimonio di Kim Kardashian con Kanye West. Non ci tocca che aspettare questa fantastica e romantica collezione.