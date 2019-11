Sappiamo che Kim Kardashian ama indossare mini abiti dalle scollature profonde, ma ci siamo sempre chiesti come faccia a non far vedere la lingerie. La soluzione è semplice: usa del nastro adesivo. Per questo, la regina del web ha deciso di creare una linea di SKIMS dedicata a questo inusuale metodo.

Innovation

«ho dovuto fare i conti con dolorose e antiestetiche bruciature sulla pelle e sui capezzoli causate dalla loro rimozione» Kim Kardashian

Lo ha raccontato lei stessa su Instagram, realizzando una dimostrazione pratica per presentare l’ultimo prodotto della sua linea di intimo SKIMS. Si tratta di veri e propri nastri adesivi in varie tonalità e nuance adattabili al tipo di carnagione, che permetterebbero di risolvere la questione in modo pratico e indolore. Per dimostrarne la praticità del prodotto, Kim Kardashian, ha pensato anche di realizzare una sorta di video tutorial sui social con delle modelle.

Comfort

“Ho sempre dovuto tagliare il mio ‘Shapewear’ per adattarlo a ciò che indossavo, e tantissime volte non sono riuscita a trovare un colore che si fondesse con il tono della mia pelle. SKIMS sarà disponibile a breve per ogni taglia, e in ben nove tonalità. Non vedo l’ora che lo proviate”! Kim Kardashian

Kim Kardashian, ha lanciato sul mercato dei nastri e degli adesivi da applicare sul seno come tiranti per sollevarlo e regalargli l’effetto push up che lei esibisce sempre sotto abiti super scollati. La sua linea di lingerie sta rivoluzionando il mondo del fashion system.