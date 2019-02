Segnatelo in agenda: 3 Aprile 2019, Kim Kardashian West lancia la sua linea di occhiali da sole low cost in partnership con il brand israeliano Carolina Lemke. Si tratterà di una collezione adatta a tutte le tasche, i pezzi costeranno tutti meno di cento dollari, offrendo una grande varietà di stili e forme adatte ad ogni tipo di viso, ma studiate per calzare a pennello proprio su quello di Kim.

Ma come nasce il connubio tra la prorompente imprenditrice e il piccolo marchio ancora poco mainstream? Questa volta è stato il passaparola, nato dall’ottima reputazione di Carolina Lemke a metterci lo zampino.

È stata la stessa Kim Kardashian a spiegare la serie di fortunati eventi che l’anno messa in contatto col brand. Innanzitutto, attraverso l’amica Bar Rafaeli che vive in Israele ed è partner di Carolina Lemke, poi tramite l’esperienza positiva della sua gioielliera Lorraine Schwartz.

Così, la Kardashian ha iniziato a interessarsi al marchio, alla sua storia e a sentire il CEO di Carolina Lemke, Mordi Shabat. Insieme hanno avviato una collaborazione per dar vita ad una collezione di occhiali da sole, partendo da zero e discutendo insieme design, stile delle lenti e materiali. “Ho apprezzato moltissimo il modo in cui fossero aperti a nuove idee. Abbiamo sviluppato una grande varietà di modelli, da quelli più sportivi a quelli in stile anni Novanta. È stato molto divertente” ha raccontato l’imprenditrice.

Ogni paio di occhiali della collezione costerà meno di cento dollari, per scelta di Kim, che ha spiegato “Trovo assurdo quanto possano essere costosi gli occhiali da sole. Soprattutto per una persona che li perde spesso o li rompe”

La collezione sarà composta da modelli grandi, a mascherina, di quelli preferiti da Kim Kardashian, ma ci saranno anche modelli più piccoli e sportivi. L’arrivo della bella stagione, sarà l’occasione ideale per sfoggiare quest’accessorio super cool, che di fatto lancia il marchio Caroline Lemke negli Stati Uniti.

Se, però, vi state chiedendo se ci sono già foto dei modelli firmati KK, la stessa Kim invita a guardare bene tra le sue foto online: “Ci sono un paio di foto in cui indosso gli occhiali, ma probabilmente la gente non ci ha fatto caso o non sapeva quale fosse il brand”.

Insomma, l’attesa e la curiosità sono alle stelle. Per chi non riuscisse ad attendere il mese di aprile per accaparrarsi uno o più modelli degli occhiali da sole dell’estate 2019, a fine marzo sarà possibile effettuare un preordine su carolinalemke.com