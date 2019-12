Kim Kardashian, il compleanno del figlio Saint è il party più costoso di sempre

Kim Kardashian ha organizzato per il secondogenito, suo figlio Saint, una festa di compleanno davvero speciale. Sabato scorso la magnate ha lanciato il party dei sogni per il suo piccolo, che ha compiuto il 4 anni il 5 dicembre. Una festa a tema dinosauri così elaborata da fare invidia proprio a tutti, grandi e piccini. Un evento che potrebbe facilmente essere riprodotto come il set di Jurassic World 3. Ma diamo una sbirciata a tutti i dettagli che l’hanno reso eccezionale e, perché no, potrebbe servici anche per prendere spunto (in una maniera un filo più low-cost).

La festicciola di Saint!

Kim ha portato con sé i suoi follower di Instagram, in un memorabile tour della riunione all’aperto di cui sopra. La nostra Kardashian adorata ha condiviso foto e video di dolci di ispirazione preistorica, play station e food truck. «Buon compleanno, Sainty! Ti amo.», ha sottotitolato così una clip appartenente ad una storia di Instagram. L’intero party è stato pensato per essere intimo e di famiglia poiché Saint trascorse del tempo di qualità con i fratelli North, 6, Chicago, 1 e Salmo di 6 mesi. Anche Khloé Kardashian e la figlia True hanno preso parte ai festeggiamenti, unendosi ai giochi divertenti con tutti gli altri ospiti all’interno di una casa gonfiabile. Insomma, il sogno di tutti i bambini, ma anche di tanti adulti (shssss, non lo riveliamo a nessuno).

L’evento si è sviluppato in maniera davvero impeccabile. Soprattutto mentre i partecipanti addentavano ed assaporavano un bellissimo esempio di cake design, la torta arcobaleno ricoperta interamente di M & M. Ma anche durante il momento in cui sono arrivate da ammirare le diapositive dei figlioletti, per l’occasione indossatori Yeezy la linea di scarpe di Kanye West. Goditi tutte le foto dall’elaborata festa di Saint, ma mi raccomando, niente invidia, perché d’altronde se non sei un Kardashian non sei un Kardashian!