Un taglio deciso alle lunghezze è certo il modo più rapido per affrontare questa calda estate. Sappiamo che il bob è molto di moda negli ultimi tempi, ma come facciamo a creare un’acconciatura, se non abbiamo più le lunghezze? Non temete perché Kim Kardashian ha trovato la soluzione a tutti i nostri problemi. Pochi e semplici passaggi per avere un look strepitoso.

Choppy bob

Chi ha detto che non possiamo raccogliere i capelli corti? Kim Kardashian ha trovato una soluzione perfetta: una piccola coda di cavallo al centro della testa, molto cool. Con un semplice mezzo raccolto la regina di Instagram ha rinnovato e reinterpretato in modo rinfrescante la tendenza hairstyle dell’estate: il choppy bob.

Il choppy bob è la rivisitazione del classico carré con lunghezze medie a sfiorare le spalle. Le anticipazioni di questa tendenza si sono avvistate sulle passerelle di Fendi, Chanel e Marc Jacobs. Kim Kardashian non poteva fare altro che seguire la nuova tendenza capelli 2019.

Mezza coda

Per chi ha un bob, carré, caschetto oppure taglio medio, è possibile creare un’acconciatura in vista del caldo, con una “mezza coda”. Una pettinatura davvero gettonata tra le Star, dal gusto vagamente anni ’70. Per realizzarla, bisogna partire da capelli sciolti e accuratamente spazzolati. Dopo di che, dividere i capelli in due sezioni: una davanti e una dietro aiutandoti con un pettine oppure con le mani. Poi, prendere la sezione superiore, e realizzare una coda alta, utilizzando una piccola ciocca della coda per avvolgere e ricoprire così l’elastico. È perfetta per i look di tutti i giorni da portare anche a lavoro, ma se si desidera la mezza coda è perfetta anche per un evento o un’occasione speciale, tutto quello che dovrete fare è aggiungere qualche dettaglio come un fermaglio prezioso.