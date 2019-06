L’amore per l’annata di Kim Kardashian West è ben documentato. La star del reality ama rivisitare alcune delle collezioni più amate della moda riempiendo il suo guardaroba di pezzi degli anni ’90 e dei primi anni ’00. Solo nell’ultimo anno, Kardashian West ha indossato minidress striminziti dalla sfilata dell’autunno del 1997 di Versace, le mitiche stampe leopardate del 1991 di Thierry Mugler ed i tattoo leggings della primavera 1994 di Jean-Paul Gaultier, quindi non dovrebbe sorprendere che il suo ultimo look provenga direttamente dagli archivi.

Kim centra il bersaglio ancora una volta

All’inaugurazione della collaborazione di Christine Centenera con Levi’s, ieri sera, a West Hollywood, Kardashian West ha indossato una gonna con l’iconica stampa da giornale disegnata da John Galliano, in occasione della mostra Prêt-à-porter Autunno 2000 di Dior. Fondendo il meglio del suo stile super fit, che segue sempre alla perfezione le sue curve prorompenti, con una collezione memorabile e che continuerà a far parlare di sé. Ha abbinato la gonna con una semplice canottiera bianca di Wardrobe.NYC, infradito Yeezy ed una micro borsa in pendant (guarda quanto sono mini quest’anno).

Teniamo d’occhio le infradito

A proposito delle infradito che indossa la nostra Kim aggiungiamo che, se fino all’anno scorso le fashion-addict giravano con robuste scarpe da ginnastica (meglio se bianche) o, al massimo, con dei mocassini aperti sui talloni (e magari foderati di pelliccia), la grande novità della Primavera/Estate 2019 sono proprio loro. Riportate in passerella, fra gli altri, anche da Molly Goddard, che le ha riproposte in versione ultra-minimal, le flip-flop più attuali hanno uno stile super semplice e colori tenui, per aggiungere un tocco casual-chic anche all’outfit più ricercato.

Kim like Carrie

Le copie del quotidiano Christian Dior Daily, creato appositamente per la collezione, sono difficili da reperire in giro, e tutte le gonne, i vestiti e gli accessori che sono caratterizzati da questa stampa rimangono perfettamente in linea con questa esclusività. L’abito, ad esempio, è stato notoriamente indossato da Carrie Bradshaw in Sex and the City (regina indiscussa della moda), diventando una delle sue mise più iconiche. L’abbigliamento di Kardashian-West riporta in auge dei cult oramai (quasi) dimenticati (dagli outsider del fashion) e lascia il suo pubblico pronto a vedere quale collezione retrò indosserà in seguito.