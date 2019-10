Kim Kardashian ora ha uno dei colori dei capelli più popolari dell’autunno. L’acconciatore della star del reality Chris Appleton ha pubblicato il suo nuovo look su Instagram e lo ha descritto come un “marrone cioccolato freddo”. È un colore che sembra quasi identico alla tonalità “birra fredda” che è il must di questo autunno 2019.

La colorista per capelli Melissa Pecoraro al Salon SCK di New York City aveva parlato al Magazine POPSUGAR di questa tonalità piaciuta universalmente. «Immagina quel momento in cui prendi il tuo caffè ghiacciato e inizi a versare il latte. Questa è una ricca base marrone cioccolato con riflessi morbidi e ombré che creano dimensione e movimento nei capelli.» Ti invitiamo a guardare il suo nuovo colore di capelli e la tonalità più scura che ha indossato in precedenza. Durante il prossimo appuntamento dal vostro colorista di fiducia, non dimenticate di chiedere al salone un nuance “birra fredda” per i tuoi capelli.

Il colore caldo, ispirato al caffè, è in ogni momento sui social media ed è in realtà la tonalità perfetta per l’autunno. La colorista per capelli più in di New York, Kimberly Bonondona, ha pubblicato per la prima volta la tonalità su Instagram. Immediatamente suoi followers hanno rapidamente soprannominato quella nuance “birra fredda”. I turbinii di mogano, in effetti, assomigliano alle sfumature contenute in una tazza di caffè freddo. Soprattutto quando applicati su capelli castano scuro. Quindi vai avanti, versati un bicchiere della nuova tendenza dei colori autunnali e non dimenticare di fare uno screenshot da mostrare al tuo parrucchiere barista.