Kim Kardashian possiede ovviamente un sacco di vestiti e accessori, ma è ancora scioccante vederla in una stanza della dimensione della camera da letto media, piena zeppa di borse Birkin che valgono più dei nostri stipendi annuali (probabilmente). La 38enne ha condiviso una foto su Instagram mostrando una collezione di Birkin da fare invidia ad uno showroom Hermes. Una certezza ce l’abbiamo tutti, che non potremmo superare il numero di borse e paia di scarpe che possiede.

La didascalia della foto dice: “Fittings” mentre Kim è al centro della cabina e posa in un abito da sera bianco. Questo è tutto un ovvio standard per la Kardashian/Jenners e non è mai la prima volta che guardiamo dentro il suo armadio: alla fine dell’anno scorso ha condiviso una foto di bikini sempre all’interno della stanza piena di borsette.

Chiaramente la Kardashian possiede anche una cabina armadio a parte per i vestiti.

Kim non è l’unica sorella che ama mostrare la sua incredibile cabina armadio. In un recente tour a casa con Architectural Digest, Kylie ci ha mostrato il suo armadio tramite il suo canale YouTube, e presenta anche lei una serie infinita borse Birkin e Kelly in quasi tutti i colori.

Ha anche parlato di una micro borsa Hermès Kelly, spiegando: «Questa sicuramente la lascerò indossare a Stormi, probabilmente quando dirà “Mamma, voglio portare una borsa.” Quindi questo probabilmente sarà il suo primo borsellino.» Tanto stiamo solo parlando di una bag del valore di £ 23.000. Khloe ha anche affrontato di recente una reazione violenta da parte dei follower, dopo aver condiviso una foto del bambino True seduto tra borse di Birkin da oltre 100.000 sterline.

I follower hanno accusato la trentacinquenne di essere materialista dopo aver caricato l’immagine di True con la didascalia: “Circa 4 mesi fa, la mia ragazza sta crescendo così in fretta”. Le sorelle non possono fermarsi, non smetteranno mai di mostrare i loro beni preziosi, e alla fine fanno bene.

