Kimberly Noel “Kim” Kardashian nasce il 21 ottobre 1980. Il padre è armeno, la madre è di origini scozzesi e olandesi. Il padre Robert Kardashian è conosciuto per essere stato l’avvocato di O. J. Simpson durante il suo processo per assassinio del 2003. È salita agli onori della cronaca dopo un sex tape girato nel 2003 con il suo ex fidanzato Ray J, trapelato solo nel 2007. Nello stesso anno lei e la sua famiglia sono apparsi nella serie televisiva Keeping up with the Kardashians.

Social and beauty

Kim Kardashian è stata eletta dalla rivista Time, nel 2015, nella lista delle cento persone più influenti del mondo, mentre Vogue l’ha descritta nel 2016 come “fenomeno della cultura pop”. Il suo successo è cresciuto anche all’intervento dei social media, attirando decine di milioni di seguaci sia su Twitter che su Instagram. Ha poi realizzato una serie di prodotti legati al suo nome tra cui, nel 2014, un gioco per cellulare. Il 13 giugno 2017 annuncia il lancio del suo brand di cosmetici, KKW Beauty, che include dei kit per il contouring, una tecnica resa famosa dalla stessa Kardashian. Il 21 Giugno i kit vengono rilasciati sul sito KKW Beauty, e vanno sold out in circa due ore, facendole guadagnare circa 14,4 milioni di dollari.

Disaster and love

Nel 2000 Kim Kardashian sposa il produttore musicale Damon Thomas, dal quale divorzia nel 2004. Nel 2011 ha una relazione con il giocatore della NBA, Kris Humphries, che sposa il 20 agosto dello stesso anno con una cerimonia a Santa Barbara, in California. Il 1 novembre 2011, dopo appena 72 giorni di matrimonio, Kim annuncia il divorzio, sancito poi nel giugno del 2013.Nel 2012 inizia una relazione con il rapper Kanye West, il quale, il 30 dicembre 2012, durante un concerto, annuncia la gravidanza della compagna.

Money money

A partire da maggio 2013, Forbes stima il patrimonio di Kim Kardashian per un valore di 45 milioni di dollari. Gran parte del suo reddito include i guadagni all’ingrosso della linea Sears, la Kardashian Kollection, che vanta 600 milioni di dollari nel 2013 e la linea cosmetica Kardashian Beauty, prodotti abbronzanti, così come messaggi sponsorizzati sulle sue pagine Instagram e Twitter, il cui valore varia da 10.000 a 25.000 $ a Instagram post.

Secret

Dopo essere diventata un avvocato, Kim Kardashian esprime un altro desiderio per il suo compleanno, lasciando i suoi fan a bocca aperta. Kim vorrebbe pure candidarsi alle presidenziali USA dopo aver supportato Hillary Clinton (che ha perso contro Donald Trump). E in più, non contenta, ambirebbe ad avere anche come best friend Meghan Markle “La pensiamo alla stessa maniera”, ha detto in un’intervista. Del resto, perché limitarsi? Ne ha fatta di strada e chissà se oltre al mondo dello spettacolo, Kim non riesca ad arrivare anche in politica.