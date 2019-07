Uno sguardo abbronzato, abbronzato e infuocato è quello che Kim Kardashian West sta lanciando per questi caldi caldi mesi estivi. Mentre la bellezza neutrale è diventata la sua firma, Kardashian West sta esplorando una tavolozza ancora più colorata in questa stagione con la sua KKW Beauty sooo Fire Collection che lancia venerdì 19 luglio.

La nuova collezione comprende una tavolozza in 10 pads di ombretti, tre eyeliner (oro brillante, ambra tostata e bronzo scintillante), e tre lucidalabbra (scintillante rosa pallido, corallo vibrante, e bordeaux dorato) ispirato dai colori caldi dell’emoji della fiamma, emoji che risulta molto familiare alla Kardashian West dato che riempie spesso le didascalie oppure i commenti delle sue foto con essa.

Kim Kardashian West la noia la sua bollentissima Fire Collection Venerdì 19 luglio alle 20:00 su KKWBeauty.com

Una palette al sapore di tramonto è sicuramente tendenza attraverso la moda e la bellezza di questa estate. Torniamo a dicembre quando pantone ha annunciato “Living Coral” come colore del 2019, e ora l’arancione è ufficiosamente il nuovo neutro. Kendall Jenner è stato spesso avvistata mentre indossava le tonalità del sole, così come Shay Mitchell e Selena Gomez. Per quanto riguarda le tendenze cromatiche in questo momento, siamo stati colti tra il nostro amore per i colori neon ed i colori neutrali.

L’arancione è l’unico colore che può colmare questi due estremi. Ha l’energia vivida e vibrante del neon mentre allo stesso tempo fa appello alla connessione calmante che i neutrals hanno al mondo naturale — pensa ad un tramonto, un fuoco, una barriera corallina, o un deserto che si espande a perdita d’occhio. Ci piace moltissimo vedere questa tonalità tostata prendere il colore preferito di Summer.